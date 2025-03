L'attesa per "Eleanor the Great", opera prima di Scarlett Johansson, sale vertiginosamente, alimentata dalle recenti indiscrezioni che lo vedono tra i favoriti per la selezione del prossimo Festival di Cannes. June Squibb, nel ruolo di protagonista, dà vita a Eleanor Morgenstein, una novantenne che, dopo la perdita della compagna di una vita, lascia la Florida per tornare a New York City, intraprendendo un percorso di rinascita personale.

Il film esplora temi universali come la solitudine, la resilienza e la ricerca di connessione, attraverso l'inaspettata amicizia tra Eleanor e una studentessa universitaria diciannovenne. Questa dinamica intergenerazionale promette di offrire uno sguardo profondo sulla capacità di trovare legami significativi in qualsiasi fase della vita.

"Eleanor the Great" segna un'importante collaborazione tra TriStar Pictures e Sony Pictures Classics, due colossi dell'industria cinematografica, aumentando ulteriormente le aspettative per questo debutto alla regia.