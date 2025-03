L’amore non sempre è bilaterale, anzi, si dice che in una relazione c’è sempre qualcuno che ama più dell’altro. A volte il rapporto è estremamente sbilanciato: c’è chi dà tutto e chi non dà niente. Ma in questi casi si può parlare di relazione sana? Per niente, anche perché l’amore di una sola persona non basta a reggere una storia sentimentale. E poi, soprattutto, chi ama senza ricevere lo stesso amore arriva al punto di non ritorno e capisce che è giunto il momento di riprendersi in mano la sua vita.

Ed è arrivata al punto di non ritorno anche Elodie Richard, che in “Fade Away” racconta la fine di una straziante storia d’amore, dove l’unica a mettersi in gioco e ad averci rimesso con i sentimenti è proprio lei. Le note elettroniche della canzone conferiscono ancora maggiore drammaticità al testo, che descrive un amore malsano giunto inevitabilmente al capolinea, poiché un amore, come una piantina, deve essere sempre innaffiato e tenuto in vita.

“Sono passata per la tua strada, sono scappata, se pensi di tornare, io scapperò, ti vedrò lentamente svanire, non saprai, ma io svanisco” – queste sono le parole iniziali di “Fade Away” che introducono subito il tema principale della canzone. Elodie racconta di come, quasi per caso, ha incrociato la strada della persona sbagliata che l’ha fatta soffrire. Le cicatrici e i lividi emotivi sono ancora visibili, quindi anche se l’altra persona dovesse tornare Elodie si dice pronta a scappare via, a svanire.

Significative anche le parole del ritornello che recita così: “Notti buie, occhi cerchiati, sto morendo. Notti buie, occhi cerchiati, stiamo morendo”. Con queste parole Elodie vuole raccontare un amore in fin di vita che non ha alcuna intenzione di salvare.

Con questo brano Elodie Richard si conferma una delle più promettenti artiste che si sta affacciando sul palcoscenico musicale mondiale, attirando già le attenzioni di fan e critica.

Biografia

Elodie Richard, cantautrice francese nata nel 1994, ha un background accademico in letteratura e linguistica anglofona alla Sorbona, ma ha scelto la musica come sua strada. Dopo aver iniziato a scrivere canzoni da bambina, nel 2022 ha collaborato con il beatmaker Versatile, dando vita al progetto Electric Touch. Nel 2023 ha firmato con Red Owl Records, debuttando con il singolo "Red Lights" insieme alla produttrice italiana Anfysia. Con il suo stile electro-pop malinconico, si sta affermando come una delle nuove promesse della scena musicale internazionale.



