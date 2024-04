Fiorentina-Genoa 1-1: Ikonè risponde a Gudmundsson



Al Franchi finisce pari. In avvio ci prova subito Belotti, poi Terracciano super su Ekuban. Di nuovo Belotti, che segna, ma il suo gol è annullato per fuorigioco. Prima dell’intervallo, errore di Martinez Quarta da cui scaturisce un rigore per il Genoa: Gudmundsson non sbaglia. Nella ripresa il pari di Ikoné

Trauma toracico per Ndicka, dimesso dall’ospedale di Udine

Dopo il malore accusato da Evan Ndicka in occasione della sfida contro l’Udinese, la Roma ha diramato un nuovo comunicato riguardo le condizioni del difensore ivoriano:

“In seguito a un dolore acuto precordiale e alterazioni aspecifiche all’elettrocardiogramma effettuato in sala di prima urgenza allo stadio il giocatore Evan N’Dicka e’ stato ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria della misericordia di Udine.

Sono stati effettuati controlli cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca.

Alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata il quadro clinico è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Il calciatore e’ stato dimesso e effettuerà ulteriori controlli a Roma.

La AS Roma vuole ringraziare per la grande professionalità e disponibilità la società Udinese Calcio, l’arbitro il sig. Pairetto, il pubblico presente allo stadio di Udine e il personale medico e sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Tutti insieme, in quei minuti concitati e di apprensione, abbiamo dimostrato i valori dello sport e messo al primo posto la salvaguardia della vita”.

Bari: esonerato Iachini, squadra affidata a Federico Giampaolo

Il Bari di De Laurentiis cambia ancora allenatore. La sconfitta di Como costa la panchina a Beppe Iachini. L’allenatore di Ascoli Piceno è stato esonerato al termine di un confronto con il presidente Luigi De Laurentiis e il ds Ciro Polito.

Iachini paga i solo otto punti totalizzati in 10 partite della sua gestione, cammino che ha visto scivolare la squadra in zona playout a cinque giornate dalla fine del campionato di serie B, e un rapporto non più idilliaco con il gruppo squadra.

Al suo posto si va verso la promozione di Federico Giampaolo, allenatore della formazione Primavera. Sarebbe il quarto nome alla guida del Bari in stagione dopo Michele Mignani, Pasquale Marino e appunto Iachini.

Clamoroso a Bergamo, l'Atalanta spreca il doppio vantaggio: finisce 2-2 col Verona

Dopo il clamoroso successo di Anfield, l'Atalanta torna sulla terra. Alla squadra di Gasperini non sono bastati due gol di vantaggio e un eccellente primo tempo per avere la meglio dell'Hellas Verona: la partita è finita 2-2.

Il primo tempo è stato unicamente a tinte nerazzurre coi padroni di casa che già dopo tredici minuti sono passati in vantaggio grazie a un gran gol di Gianluca Scamacca. Imbeccato da Koopmeiners, l'attaccante nerazzurro s'è alzato il pallone col primo stop e poi ha calciato di prima intenzione, una parabola imparabile per Montipò. Una manciata di minuti più tardi è arrivato il raddoppio: questa volta Scamacca versione assist-man ha liberato Ederson che tutto solo davanti al portiere non ha sbagliato.

La squadra di Baroni nella ripresa ha realizzato la reti che hanno riequilibrato il match: al 57esimo Lazovic con una rasoiata dal limite dell'area ha dimezzato le distanze, poi al 60esimo Noslin ha sfruttato un'uscita non perfetta di Carnesecchi e ha realizzato il 2-2.

Cds - Sorpresa ADL: torna forte l'idea Gasperini per la panchina

Oltre a Conte, Pioli e Italiano, nei radar di De Laurentiis è tornato anche Gian Piero Gasperini. Questa la notizia rilanciata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sul tecnico dell'Atalanta: "Il Gasp è un vecchio amore, sedotto e abbandonato più di dieci anni fa: Adl lo aveva scelto per sostituire Mazzarri, poi Walter all'improvviso decise di rinnovare e arrivederci e grazie di tutto. Anzi di niente.

A distanza di tempo, però, il cerchio si è chiuso: Mazzarri è stato esonerato e Gasperini è rientrato in corsa per il futuro del Napoli insieme con i soliti componenti di quella che gradualmente comincia ad assumere i contorni della lista definitiva. Antonio Conte è il primo desiderio, già cercato a ottobre, e come Gasp è sempre stato un fautore della difesa a tre, fermo restando gli arricchimenti e le metamorfosi stuzzicate anche dallo studio e dall'aggiornamento di questo anni; Vincenzo Italiano e Stefano Pioli, invece, sono teorici della difesa a quattro e sono altri due allenatori stimati professionalmente e umanamente.