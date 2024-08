Sfumato Todibo, il rossonero è diventato la scelta numero uno per la formazione di Motta. I club d'accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto e percentuale sulla futura rivendita, c'è anche l'apertura del giocatore.

La Juventus vuole rinforzare la difesa a disposizione di Thiago Motta e una volta sfumato Todibo, che ha preferito accettare l'offerta del West Ham in Premier League, è ora molto vicina al milanista Pierre Kalulu.

I dirigenti bianconeri nelle ultime ore hanno bussato alla porta del Milan per sondare l'eventualità della cessione del difensore centrale francese, abile anche a giocare sulla fascia, e hanno trovato quelli rossoneri più che disposti a parlarne, tanto che in tempi piuttosto brevi i due club hanno trovato l'accordo per un prestito oneroso (3,5 mln) con diritto di riscatto fissato a 14 milioni e una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore.

Trovato l'accordo col Milan, ora la Juve dovrà definire i dettagli del contratto con Kalulu, che comunque avrebbe già aperto alla possibilità di un trasferimento a Torino.

Gli arrivi di Pavlovic per il settore centrale e di Emerson Royal per la fascia destra infatti hanno ristretto ulteriormente lo spazio del francese che, condizionato dagli infortuni, nella scorsa stagione ha perso il posto da titolare al fianco di Tomori. Vista la velocità della trattativa, già nelle prossime ore ci possiamo aspettare importanti novità.