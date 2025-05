Il Milan sbanca lo stadio di Marassi con una vittoria sofferta ma meritata, rilanciandosi nella corsa all'ottavo posto occupato dalla Fiorentina, ora distante solo due punti a tre giornate dal termine. La squadra di Pioli, reduce da un campionato altalenante e deludente, prova a chiudere la stagione con dignità, aggrappandosi a ogni punto disponibile per centrare un obiettivo minimo, ma ancora utile per garantirsi l'Europa.

Contro un Genoa già salvo e con la testa libera, i rossoneri trovano pane per i loro denti in una partita giocata ad alta intensità e con occasioni da entrambe le parti. Il primo tempo è vivace: Norton-Cuffy chiama subito Maignan a un grande intervento, poi è lo stesso portiere francese a evitare l'autogol su un tocco sballato di Pulisic, salvando anche sul tentativo di ribattuta di Messias. Dall'altro lato, Leali si oppone con reattività a Theo Hernandez e Pulisic, tenendo in equilibrio il match.

Nella ripresa, Vieira cambia subito qualcosa inserendo Zanoli per Sabelli, e l'inerzia della gara rimane bilanciata fino al 60' quando Martin mette dentro un cross teso e Vitinha, appena entrato, anticipa tutti e insacca di prima intenzione. È il gol che sblocca la gara e mette in salita la strada per il Milan.

Ma Conceicao azzecca i cambi: Joao Felix e Gimenez entrano e cambiano il volto dell'attacco. Al 70' Leao trova il pareggio grazie a una deviazione fortunosa che spiazza Leali. Neanche il tempo di riorganizzarsi e arriva l'autorete di Frendrup, goffo nel tentativo di anticipare proprio Joao Felix. Due reti in rapida successione che ribaltano il risultato.

Il Milan conquista così la terza vittoria consecutiva in trasferta, dimostrando quantomeno di voler lottare fino alla fine per un possibile posto in Europa. Il Genoa, dal canto suo, conferma solidità e spirito competitivo, ma con la salvezza già in tasca può giocare a mente sgombra. Nel prossimo turno sarà arbitro dello scudetto, visto che andrà a Napoli a sfidare la squadra di Conte.





Crediti immagine: x.com/acmilan/status/1919489112165281962/photo/1