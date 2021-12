Finora erano state nove in Premier League le partite rinviate a causa del Covid, con il Tottenham di Antonio Conte che ne dovrà recuperare tre. Quelle di questo fine settimana sono già cinque, la metà delle 10 previste. Per questo, i club della massima serie inglese si stanno chiedendo se valga la pena continuare a giocare o non sia meglio sospendere il campionato, almeno fino al 26 dicembre... se non più a lungo.

Alcuni manager, però, non sono convinti che quella di uno stop possa essere la strada giusta, vedi Jurgen Klopp del Liverpool, ponendosi il problema di quando poi le partite non giocate dovrebbero essere recuperate, preoccupandosi che gli incontri debbano disputarsi ogni tre giorni.

Altri, come Mikel Arteta, dicono di volere che venga fatta chiarezza su quanto sta accadendo, ma pensano già alle conseguenze di uno stop anche guardando alla Coppa d'Africa che, a partire da gennaio, causerà l'assenza di molti titolari in diverse squadre della Premier.

I club della Premier discuteranno della possibilità di fermare il campionato in una riunione che si terrà lunedì con l'amministratore delegato della Premier, Richard Masters, con la speranza che nel frattempo le misure di emergenza messe in atto nell'ultima settimana – compresi i test giornalieri come condizione per l'ingresso ai campi di allenamento – possano fermare la diffusione del virus.

In ogni caso, secondo quanto riporta The Sun, i principali rappresentanti e protagonisti del torneo avrebbero intenzione di confermare comunque l'appuntamento per il Boxing Day e le successive partite che abitualmente in Inghilterra si giocano durante le festività natalizie.