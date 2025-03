Europa League: Lazio e Roma vincono... al fotofinish

L'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League regala emozioni a non finire per le squadre italiane. Lazio e Roma conquistano due vittorie di misura, entrambe nei minuti di recupero, rispettivamente contro Viktoria Plzen e Athletic Club. Nelle altre partite, il Manchester United strappa un pareggio in casa della Real Sociedad, mentre l'Ajax cade tra le mura amiche contro l'Eintracht Frankfurt.



Roma-Athletic Club 2-1: rimonta giallorossa allo Stadio Olimpico

La Roma soffre, lotta e alla fine esulta. Contro l'Athletic Club, i giallorossi ribaltano il match nella ripresa e si impongono 2-1. Il primo tempo è un susseguirsi di occasioni: Paulo Dybala colpisce la traversa su assist di Tommaso Baldanzi, mentre Maroan Sannadi sfiora il gol per i baschi con un destro al volo che termina a lato. Nella ripresa, l'Athletic passa in vantaggio al 50' con Inaki Williams, che segna di testa il suo quinto gol nella competizione. La Roma non ci sta: al 56' Angelino pareggia con un destro preciso su assist di Zeki Çelik, e al 93' Eldor Shomurodov completa la rimonta con un mancino a giro sul secondo palo, sfruttando l'espulsione di Yeray Álvarez all'86'.



Viktoria Plzen-Lazio 1-2: Isaksen decisivo in extremis

La Lazio espugna lo Stadion mesta Plzne con un 2-1 thrilling. I biancocelesti sbloccano il match al 18' con Alessio Romagnoli, abile a sfruttare una sponda di Tijani Noslin su corner. Il Viktoria Plzen pareggia al 53' con Rafiu Durosinmi, ancora di testa, su punizione di Lukas Kalvach. La partita si complica per la Lazio: Nicolò Rovella viene espulso al 77' e la stessa sorte tocca a Samuel Gigot al 93', lasciando i biancocelesti in nove. Nonostante la doppia inferiorità numerica, Gustav Isaksen trova al 98' il gol della vittoria con una perla che gela i cechi e tiene viva la speranza di qualificazione per la squadra di Marco Baroni.





Conference League: Fiorentina ko

Anche in UEFA Conference League non sono mancati i colpi di scena. La Fiorentina cade ad Atene contro il Panathinaikos, il Chelsea vince di misura a Copenhagen, e il Molde supera il Legia Warszawa in un match pirotecnico.



Panathinaikos-Fiorentina 3-2: viola beffati nella ripresa

La Fiorentina esce sconfitta 3-2 dall'andata degli ottavi ad Atene e ora dovrà inseguire la rimonta al Franchi. Il Panathinaikos parte forte: Karol Swiderski segna al 5', Nemanja Maksimovic raddoppia al 19' su papera di Terracciano. I viola però reagiscono. Prima Lucas Beltrán accorcia di testa su cross di Robin Gosens, che poi serve Nicolò Fagioli per il gol 2-2 al 23', ottenuto su deviazione. Dopo un primo tempo scoppiettante, la ripresa vede un solo gol, quello di Tete, al 68', che regala la vittoria ai greci. Una sconfitta amara per la squadra di Raffaele Palladino, che però tiene aperta la sfida per il ritorno.