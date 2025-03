La 27.a giornata della Serie A consegna una grande vittoria all'Udinese, la terza consecutiva e la quarta nelle ultime cinque gare per i friulani. L'Udinese non si ferma più e resta in scia alle coppe europee: sconfitto 1-0 il Parma di Chivu.

Runjaic e i suoi dominano per tutta la gara contro il Parma, sbattendo solo sulle parate di Suzuki.

Fin da subito i friulani sembrano viaggiare a velocità doppia rispetto ai rivali. Suzuki salva i suoi prima con un intervento a due tempi su Atta, poi inizia un personale duello con Florian Thauvin. Sono tre le occasioni consecutive del francese, tutte frenate e sventate dal portiere.

L'episodio che cambia la gara viene causato proprio dall'ex OM e Tigres, visto che Balogh devia goffamente di mano il suo tiro: è rigore. Questa volta però non si scatena il caos che si era visto contro il Lecce, con Lucca che consegna il pallone a Thauvin tra gli applausi del Bluenergy Stadium.

Caso chiuso dunque, col francese che spiazza Suzuki: è 1-0 al 38'. L'unica chance per il Parma arriva nel finale di tempo, ma Valenti non trova la porta.

Nella ripresa scattano meglio dai blocchi i ducali, ma Padelli si supera: paratona su Man e niente gol gialloblù. Runjaic perde Atta e i suoi, nonostante i cambi offensivi di Chivu, dominano: Solet e Thauvin sfiorano il raddoppio, vicinissimo al gol anche Lucca.

Appena prima di lasciare il campo a Iker Bravo arriverebbe anche il bis di Thauvin, annullato per offside al 78': Lucca, autore dell'assist, era partito con un attimo d'anticipo.

Nei minuti conclusivi il Parma sfiora due volte il gol: Solet evita la rete di Almqvist salvando sulla linea, Padelli è decisivo su Pellegrino.

Non c'è più tempo ed esultano i friulani, al terzo successo consecutivo con altrettanti clean sheet: Runjaic sale a 39 punti ed è imbattuto da cinque gare, saldamente in scia a Roma e Milan. Si ferma a quota 23 il Parma, subito ko Chivu: resta il +2 sulla zona-retrocessione, aspettando la risposta dell'Empoli.







Crediti immagine: x.com/Udinese_1896/status/1896113310573216226/photo/1