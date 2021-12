Martedì 21 dicembre sulla Web Tv di International Blog e su Radio Wi-Fi Official, torna in onda "Le pillole gossip di Paolone", divertente trasmissione dedicata al gossip condotta da Paolone Il Paparazzo.

Domenica scorsa nella sua più recente diretta ha coinvolto ben 7000 persone in contemporanea insieme a Cristian Alaimo. Nella puntata precedente di "Le pillole gossip di Paolone", invece con Giulio Strocchi, proprietario di International Blog, si è parlato del Grande Fratello Vip... E non solo. C'è stato un tema a sorpresa, le cryptovalute. Un esperto del settore ha spiegato come funziona questi mercato, in cui recentemente tanti vip stanno iniziando ad investire.

Nella puntata del 21/12 gli ospiti sono Cristian Alaimo, celebre e molto seguito sul web per essere stato protagonista di "Ciao Darwin" ed Eliana Michelazzo, nota influencer spesso ospite di Barbara D'Urso su Canale 5... e si parla del GF VIP, ed altre novità sui personaggi del momento.

Mercoledì 22 dicembre invece va in onda "Casa Vanessa", lo show di Vanessa Radosti, che come ospite ha il cantante Ralph. Giovedì 23 dicembre, infine, come ultima puntata settimanale prima di Natale ecco "Musica Senza Limite Live", trasmissione condotta da Piero Palermo di Radio Wifi Official. Come ospiti, insieme ai componenti dello staff ci sono i "Sud Urban Grill", che deliziano sempre il pubblico con le loro ricette classiche.

"Le pillole gossip di Paolone", "Casa Vanessa" e "Musica Senza Limite Live" si vedono sui canali Facebook, Youtube, Instagram e Twitch di International Blog Web Tv e sono disponibili in audio su Radio Wi-Fi Official.



International Web Tv