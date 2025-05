Un viaggio house strumentale tra country, latin e jazz nato da un momento quotidiano.

Dopo la pubblicazione digitale del 29 marzo 2024, “Bouncy Dance” di Prem Gandharv arriva ora in promozione radiofonica nazionale dal 16 maggio. Un brano house strumentale sorprendente, dove groove e melodia si intrecciano con mondi sonori diversi, dando vita a una composizione ritmica e coinvolgente che cattura fin dai primi secondi. “Bouncy Dance” unisce chitarre country, una ritmica latin marcata e passaggi house classic style, con incursioni jazz e variazioni strumentali che mescolano strumenti acustici, loop elettronici e suoni campionati. Il risultato è una traccia capace di far muovere il corpo e viaggiare la mente, con continui cambi di scenario sonoro. A rendere ancora più affascinante il brano è la sua genesi, raccontata così dall’artista: “Stavo semplicemente scendendo le scale di casa allegramente saltellando e l’ascensore emise un sibilo di frizionamento simile al suono che dà inizio al brano, tutto questo mentre nella tromba delle scale echeggiavano alcuni accordi alla chitarra di un mio vicino (che hanno ispirato gli accordi country nel brano) e il mio solito grosso mazzo di chiavi che tintinnavano nella tasca della giacca (agogo bells e shaker). Una volta in macchina questo mix di suoni e ritmo, che si stava insinuando nella mia testa, si è andato ad unire al ritmo del motore di una moto appena accesa nel cortile condominiale (il ritmo suonato con il Cajon e i timbales)”.

“La Musica è un’espressione dell’Assoluto e andrebbe danzata e ascoltata con gli occhi chiusi, la mente spenta e il cuore acceso.” Prem Gandharv

Prem Gandharv ha curato interamente la produzione del brano, suonando personalmente tutte le percussioni e il pianoforte. Una dimostrazione della sua abilità da polistrumentista e compositore, con una discografia già composta da 36 brani e altri due in uscita. Fiorentino con amate radici baresi, Prem Gandharv è un artista trasversale e non etichettabile, capace di spaziare tra afro-tribale, techno, ballad romantiche, chill-out, ambient e musiche per meditazione e danza estatica. Un’idea di musica che abbraccia la vita in tutte le sue sfumature.

