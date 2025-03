Credo che le dichiarazioni di Antonio Conte, di pensare ancora allo scudetto, siano un atteggiamento dovuto a mantenere alta la concentrazione degli azzurri per un posto in Champions League, il prossimo anno. Tutti noi, già sappiamo che il Napoli, non vincerà lo scudetto e che il secondo posto, sarebbe una manna dal cielo, viste le ultime 8 partite degli azzurri, da zona-retrocessione. Non so se Conte resterà alla guida dei partenopei anche l’anno prossimo.

Ma non credo che i campani siano in grado di andare oltre quello che hanno fatto quest’anno. Ricordo che, il Napoli, lottava e ha lottato e sta lottando solo sul fronte campionato, dato che l’Europa quest’anno non c’è stata, e in Coppa Italia si è usciti subito e malamente. L’anno prossimo verosimilmente, ci sarà anche la competizione europea e il parco-giocatori azzurro deve essere rinnovato e rifondato.

Il Napoli, ha giocatori “vecchi” come Lukaku, Spinazzola, Politano o di scarno livello come Simeone, Ngonge, Juan Jesus ed altri. Si devono cambiare molti giocatori e investire su “campioni”. E soprattutto non vendere giocatori tipo Osimhen e Kvara: una vera pazzia economica e sportiva. Ma De Laurentiis attento solo al proprio portafoglio e non alla gloria e gioia del tifoso lo capirà mai? Chi nasce tondo (tonto?) non muore quadrato. Purtroppo.

Domani c’è la sfida col Milan. Vedrete che sarà un’altra delusione per tutto l’ingenuo popolo di tifosi azzurri che accorrerà folto e numeroso allo stadio. Io lo lascerei solo e vorrei vedere senza soldi se De Laurentiis non cambi idea o testa. Il tifoso napoletano, finora è stato troppo fesso. Come spesso capita.