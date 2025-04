Il nuovo singolo è un viaggio tra desiderio, identità e sonorità alternative tra rock e rap

Dal 28 marzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nelle radio in promozione nazionale, "Flambè", edito da Victoria Music per Gigster Records, il nuovo singolo di EMOD, cantautore milanese classe 1994 dalla voce riconoscibile e dallo stile incisivo. Con un sound che miscela pop alternativo, melodie rap e influenze rock, EMOD torna con un brano che racconta senza filtri il lato più intimo e selvaggio della sua personalità.

"Flambè" nasce da un processo creativo quotidiano, dove la scrittura diventa un esercizio costante e necessario. Il brano esplora il tema del sesso come espressione intensa e trasformativa, una dimensione in cui si manifesta una nuova identità, più libera, istintiva e senza tabù. Ma è anche una riflessione su come la conoscenza di sé stessi renda più profonda la connessione con l’altro.

Interamente scritto da EMOD, il singolo conferma la volontà dell’artista di non essere incasellato in un genere, ma di costruire una propria identità musicale capace di sorprenderci. La sua carriera è costellata da brani come "Senza Regole", "Erotica Danza" e "Mi sto meritando", che gli hanno permesso di farsi notare in contesti live e concorsi nazionali. Dopo l’album "Cent’anni" e numerosi singoli, EMOD continua ad ampliare il suo repertorio e il proprio pubblico con un approccio sincero e diretto.

Con "Flambè" l’artista si mette nuovamente in gioco, portando una traccia energica, autentica e piena di personalità. Un nuovo tassello nella costruzione del suo percorso artistico, dove ogni canzone è una pagina che racconta frammenti di vita, tra emozioni, parole e melodie.

