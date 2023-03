Ancora una volta sarà una Red Bull a partire dalla prima casella della griglia del secondo gran premio della stagione 2023 di Formula 1, in programma a Gedda.

È Sergio Perez ad aver conquistato la pole position nel Gran Premio dell'Arabia Saudita, dopo che il compagno di squadra e leader del mondiale piloti, Max Verstappen, è stato costretto a ritirarsi in Q2 a causa di problemi tecnici.

Verstappen era il favorito per la pole dopo aver fatto registrare il miglior tempo in FP1, FP2, FP3 e nella prima sessione delle qualifiche, in Q1. Purtroppo, durante la Q2 un problema all'albero di trasmissione lo ha costretto a rientrare lentamente ai box. Domenica partirà dalla 15ª posizione.

