Per la sfida dei Migliori costumi ai prossimi Oscar si conferma Jacqueline Durran (Barbie) leader di questa categoria, tallonata dal sempre più crescente apprezzamento della critica per i costumi di Povere Creature!, che potrebbe regalare a Holly Waddington la sua prima nomination all'Oscar. Ad inseguirle ci sono Jacqueline West per Killers of the Flower Moon e Mark Bridges per Maestro.

Inoltre quest'anno spazio anche ai "nostri" artigiani: dal 2 volte candidato agli Oscar Massimo Cantini Parrini in lizza per Ferrari alla 4 volte vincitrice dell’Oscar Milena Canonero che con Asteroid City potrebbe conquistare la decima nomination della sua carriera.