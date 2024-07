### Lando Norris Domina le Prove Libere del Venerdì a Silverstone

Lando Norris ha continuato a dominare la classifica dei tempi del venerdì a Silverstone, segnando il giro più veloce anche nella seconda sessione di prove libere, davanti al compagno di squadra della McLaren, Oscar Piastri, e a un ritrovato Sergio Perez (Red Bull).

Con un rischio di pioggia al 60%, come nella FP1, la seconda sessione di prove libere è iniziata con team e piloti che hanno cercato di mettere in pratica i loro programmi il più presto possibile per evitare la pista bagnata.

La maggior parte dei piloti ha utilizzato gomme medie per i primi giri. Primo a fare il miglior tempo è stato Max Verstappen (Red Bull), in 1:27.831, mentre Charles Leclerc riscontrava con la sua Ferrari le prime difficoltà nelle sezioni ad alta velocità di Maggots e Becketts.

Poco dopo, l'altro ferrarista Carlos Sainz segnalava che la pista sembrava diventare più lenta a causa del rafforzarsi del vento. Poco dopo, Verstappen è stato il primo pilota a passare alle gomme morbide, mescola che non aveva utilizzato durante la FP1, facendo segnare nuovamente il miglior tempo.

Meglio che in Austria entrambe le Aston Martin, con Fernando Alonso e Lance Stroll che si sono trovati entrambi vicino alla testa della classifica dei tempi in alcune fasi della FP2, con Stroll che aveva ottenuto il secondo posto nella prima sessione di prove libere.

Poi, quando è arrivato il turno di provare i giri veloci, è venuta fuori la McLaren, con Norris che ha fatto segnare il miglior tempo a metà sessione con un giro di 1:26.549. Poco dopo, una leggera uscita di pista ha portato il pilota della McLaren a chiedere al team di controllare il fondo della vettura.

Negli ultimi minuti, la pioggia tanto temuta ha iniziato a cadere, anche se non in maniera copiosa, èNorris è riuscito a mantenere la prima posizione con un vantaggio di 331 millesimi sul compagno di squadra Piastri.

Perez ha fatto registrare il terzo tempo, risultando il migliore in casa Red Bull, davanti di poco ad un ottimo Nico Hulkenberg (Haas). I futuri compagni di squadra Leclerc e Lewis Hamilton hanno chiuso rispettivamente quinto e sesto per Ferrari e Mercedes.

Verstappen ha ottenuto solo il settimo posto, seguito da Sainz ottavo e Stroll nono, con George Russell (Mercedes) a completare la top 10.





Questi gli orari della Formula 1 per sabato:

12:30 - 13:30 Practice 3

16:00 - 17:00 Qualifiche