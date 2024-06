Presto diventerà realtà il Parco inclusivo previsto nella frazione San Pietro: infatti, avviati in piazza Campanile i lavori appaltati da una ditta di Milazzo, finalizzati alla riqualificazione dell’area con la creazione di aree gioco sicure e inclusive accessibili anche ai bambini disabili, la valorizzazione del verde pubblico e la rigenerazione dell’esistente campo da basket.

Si procederà alla collocazione di nuovi giochi sicuri e inclusivi con pavimentazione in gomma colata antitrauma, un intervento realizzato in collaborazione con la Raffineria, con cui è stato sottoscritto un protocollo d’intesa prevedente oltre alla riqualificazione della Piazza anche un campo da Padel, che però verrà realizzato in altro sito comunale.

“Quello di San Pietro sarà il quinto spazio inclusivo che l’Amministrazione realizzerà in questo quadriennio di gestione – afferma l’Assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo – a conferma dell’impegno ad intervenire in tutte quelle aree di aggregazione, che necessitano di essere migliorate attraverso la sostituzione o l’implementazione delle attrezzature ludiche presenti per garantire ai cittadini delle diverse zone di utilizzare e vivere al meglio questi spazi comunali».