Lo scrittore Federico Bonati presenta “Influencer – La seconda indagine di Loriano Zaccari”, il suo nuovo romanzo edito da Affiori. Dopo il successo de “L'occhio del falco”, Bonati ripropone la coppia investigativa formata dal giornalista Loriano Zaccari e dal vicequestore Clara Neccini in un noir avvincente che esplora i lati più oscuri della mente e delle relazioni umane. Ambientato nella suggestiva Val di Rabbi, il romanzo si apre con il ritrovamento scioccante del cadavere di Ludovica Zortea, una giovane ex reginetta di bellezza e influencer. L'indagine che segue porterà Zaccari e Neccini a scontrarsi con una crudele realtà fatta di violenza, manipolazione e demoni interiori, sia propri che altrui. La narrazione si snoda tra i segreti di una comunità apparentemente tranquilla e le oscurità di un crimine brutale che scava nelle fragilità della società contemporanea.

Bonati non si limita a tracciare la trama di un classico thriller, ma offre uno sguardo acuto e incisivo sulla condizione umana. Attraverso la psicologia intricata e ben dettagliata dei personaggi, l'autore esplora il sottile confine tra manipolatori e manipolati, mostrando come, a volte, il vero mostro risieda nelle paure e nei traumi non affrontati. La collaborazione con esperti, tra cui una psicologa e un giornalista specializzato in dinamiche di violenza di genere, garantisce una rappresentazione autentica e profonda delle dinamiche psicologiche e investigative.

“Il titolo Influencer non riguarda solo l’attività della vittima, ma anche il ruolo che abbiamo noi stessi nella società. Siamo influenzatori e influenzati, che si tratti di mode o rapporti umani.”

Federico Bonati

Con una scrittura coinvolgente e una narrazione carica di tensione, "Influencer" è un viaggio oscuro ma necessario che intreccia ambizione, follia e relazioni contorte. È un romanzo che invita i lettori non solo a cercare il colpevole, ma anche a riflettere su cosa significhi affrontare i propri demoni.

