Tra i film più attesi della prossima Awards Season troviamo Highest 2 Lowest, il nuovo thriller diretto da Spike Lee. Si tratta di una reinterpretazione contemporanea del classico giapponese del 63’ High and Low (Anatomia di un rapimento) di Akira Kurosawa, a sua volta ispirato al romanzo King's Ransom di Ed McBain.

L'esistenza del potente magnate musicale newyorkese David King (Denzel Washington), celebre per il suo straordinario talento uditivo, deraglia bruscamente quando si trova invischiato in un complesso sequestro con richiesta di riscatto, catapultandolo di fronte a difficili decisioni etiche e morali.

Highest 2 Lowest sarà presentato in anteprima fuori concorso al Festival di Cannes il 19 maggio. L’uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 22 agosto, seguita dalla distribuzione in streaming su Apple TV+ a partire dal 5 settembre.