Dopo il suo debutto avvenuto nel 1995, dopo oltre 25 anni di più o meno onorata carriera, Internet Explorer andrà in pensione. Lo ha annunciato la stessa Microsoft, indicando nel 15 giugno 2022 la data del definitivo ritiro dalla scena, che significa l'interruzione di qualsiasi futuro aggiornamento o supporto al prodotto.

Dal momento del suo debutto, Explorer è diventato il browser di riferimento per navigare su Internet per oltre un decennio poiché veniva fornito in bundle con il sistema operativo Windows, preinstallato su miliardi di computer.

Poi, con l'avvento di Firefox e soprattutto di Chrome, Explorer ha iniziato ad essere sempre meno utilizzato finché, nel 2015, Microsoft non è corsa ai ripari con il nuovo browser Edge che però, nonostante sia forse superiore a Chrome per prestazioni, non ha ancora incontrato il favore degli utenti.

Microsofot aveva già interrotto il supporto a Internet Explorer per Microsoft Teams, lo scorso anno, e farà lo stesso per Microsoft 365 nei prossimi mesi. Inoltre, il software diventerà incompatibile con altri servizi come Outlook, OneDrive e Office365 a partire dal 17 agosto 2021.