Tutti scandalizzati perché il generale Vannacci è andato in pensione prima dei 60 anni. Ma pochi sanno che la Riforma Fornero non si applica a militari, polizia, carabinieri, vigili del fuoco. Non per favoritismi, ma per specificità: turni massacranti, zero orari, niente festività, rischio costante, disciplina militare. Vita privata sacrificata al dovere.

Chi parla di privilegi, provi a fare 30 anni in uniforme. Rinunci a ferie libere, weekend, Natale coi figli. Poi vediamo se ha ancora voglia di dire che siamo avvantaggiati.

Arruolatevi, se vi sembra facile.