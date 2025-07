Federico Motta Editore è la Casa Editrice che con la sua Enciclopedia Motta ha accompagnato intere generazioni di italiani: l’evoluzione dell’enciclopedia dal Medioevo all’epoca di Internet.



Federico Motta Editore: le origini dell’enciclopedia



La più conosciuta è sicuramente l’Encyclopedie di Diderot e D’Alembert, ma l’enciclopedia intesa come opera in cui sono raccolte e ordinate nozioni di una o più discipline ha in realtà origini molto antiche, che risalgono al Medioevo. Tra le prime opere identificabili come enciclopediche troviamo le summe medievali, ovvero raccolte più o meno estese di sentenze relative a un corpus di dottrine (dalla teologia alla grammatica e al diritto).

Qualche secolo più tardi, tra il 1701 e il 1707, vide la luce la Biblioteca universale sacro-profana di Vincenzo Maria Coronelli, il quale realizzò per la prima volta un’enciclopedia con voci disposte in ordine alfabetico. Durante il periodo dell’Illuminismo, Diderot e D’Alembert scrissero l’Encyclopedie che, oltre a diventare il manifesto dal movimento culturale e sociale illuminista, rappresentò un punto di svolta sia per la cultura dell’epoca che per il genere enciclopedico. A seguire, ne nacquero infatti diverse con lo scopo di estendere il sapere a fasce sempre più ampie della popolazione. In Italia, è emblematica l’enciclopedia di Federico Motta Editore. Nata in fascicoli dopo la fine della seconda guerra mondiale, è rimasta una delle opere del genere di maggior successo sul mercato italiano.



Federico Motta Editore: l’enciclopedia nell’epoca di internet



L’avvento di Internet ha rivoluzionato il modo di accedere alle informazioni. A inizio anni Duemila, per stare al passo con i tempi, Federico Motta Editore decise di rendere accessibile ai suoi clienti una banca dati in cui le nozioni erano consultabili via web. L’enciclopedia contenuta al suo interno sviluppava nuove forme del sapere e divenne presto uno strumento indispensabile per scuole e famiglie che abbinavano il suo utilizzo a percorsi didattici per accompagnare i giovani nell’apprendimento. S

e le summe medievali hanno dato il via al genere e Diderot e d’Alembert hanno ridefinito i tratti dell’enciclopedia moderna, Federico Motta Editore è riuscita ad adattare l’enciclopedia agli enormi cambiamenti che hanno seguito la comparsa di Internet e delle nuove tecnologie, modificando le modalità di consultazione del sapere pur mantenendo il rigore di sempre.