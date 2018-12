Villa Bonin, tutti gli appuntamenti del mese: 7/12 Magika con Jay Santos, 14/12 Notte delle Stelle, 15/12 Besame, 21/12 Cuore Matto, 22/12 WAV con Dark Polo Gang, 31/12 Capodanno 2019

A dicembre 2018, Villa Bonin si riempie di ben sette party perfetti per rilassarsi prima e durante le feste di fine anno. Sono sette eventi molto diversi tra loro, pensati per regalare emozioni in un grande spazio d'eccellenza come Villa Bonin, un luogo in cui l'impatto multimediale si mescola sempre all'attenzione per il servizio agli ospiti. Dopo il primo evento dell'1 dicembre… da ballare ce n'è ancora un bel po'.

A Villa Bonin i party spesso iniziano fin dall'ora dell'aperitivo, continuano con una cena in grado di accontentare anche i più esigenti (le proposte sono sempre diverse) e finiscono all'alba o quasi, in uno spazio da vivere in mille modi. Chi ha voglia di scatenarsi sul dancefloor trova un impianto audio all'altezza della situazione, chi ha voglia di chiacchierare con gli amici trova sempre il luogo giusto per rilassarsi... e ora via con una carrellata sui party di dicembre a Villa Bonin. Qui sotto poi tutti gli eventi vengono elencati con Facebook link specifici in cui si trovano più informazioni (orari, prezzi, artisti in console, etc).



Venerdì 7 dicembre '18 invece a Villa Bonin va in scena il party Magika, che fa scatenare con "reggaeton y pop music sin igual"! Insieme ai tanti artisti di questo party scatenato, in console c'è un super guest come Jay Santos, uno dei protagonisti dello scenario della musica urban nel mondo. Tra le sue hit mondiali ci sono "Caliente", "Dale Morena", "Noche de Estrellas" e "Baila"... Chi viene a Villa Bonin per ballare con Magika si gode anche gli effetti speciali e tante diverse situazioni musicali di una festa che sempre stupire.

Venerdì 14 dicembre a Villa Bonin la festa è Notte delle Stelle. E' una cena natalizia dedicata a chi cerca solo il meglio. La serata inizia l'aperitivo firmato Martini e la cena allietati dall'intrattenimento live di Francesco Capodacqua. Più tardi ci si scatena con la musica a 360 gradi, perfetta per tutti, di Nicola Bozzetto. Per la cena le opzioni sono come sempre tante (dopo l'aperitivo a buffet, piatti di pesce o di carne con la possibilità di aggiungere il primo, i nuovi hamburger gourmet, pizza, etc)....

Sabato 15 dicembre Villa Bonin si riempie di sound scatenato e divertimento con nuova data di Besame, questa volta in stile natalizio! Il divertimento e l'energia dell'evento mas caliente si uniscono alla magia del periodo delle feste, per un party pieno di regali e sorprese. Besame è nato a Villa Bonin, ma ormai fa ballare con costanza tutto il Nord Italia, visto che il divertimento ed il sound (reggaeton, electro latino & pop house) di questo appuntamento è semplicemente unico. Tante opzioni per la cena (tutti i dettagli nell'evento Facebook qui sotto).

Venerdì 21 dicembre '18 a Villa Bonin il party è Cuore Matto, una festa che fa divertire fin dall'ormai lontano 2002, ovvero ben 16 anni. E' l'evento simbolo di divertimento & stile in città e non solo. E' un appuntamento dedicato a chi vuol divertirsi con eleganza, emozionandosi. Sono davvero pochi i veneti che non abbiano ballato e cantato col sorriso sulle labbra fino all'alba durante un evento Cuore Matto. Ogni festa diventa un evento da ricordare, con la voglia vivere tutto daccapo, ancora una volta.

Sabato 22 dicembre per WAV We Are Vicenza / La studentesca sul palco di Villa Bonin c'è la Dark Polo Gang per un Christmas Showcase tutto da vivere. Simbolo della scatenata scena della musica trap italiana, la Dark Polo Gang è un fenomeno semplicemente unico. Dopo tante hit che li hanno trasformati in star, dopo aver creato un vero movimento musicale e di stile, hanno da poco pubblicato un nuovo album "Trap Lovers". Il disco racconta cosa vuol dire davvero il successo e come non possa che cambiare chi lo vive...

Lunedì 31 dicembre a Villa Bonin Club & Restaurant prende vita Il Capodanno 2019. Il giardino invernale di questo spazio d'eccellenza accoglie i suoi ospiti per l'appuntamento più esclusivo dell'anno. Il divertimento inizia dall'aperitivo, con le migliori proposte culinarie e le giuste bollicine per brindare insieme al 2019! E una festa senza fine per vivere la prima notte del nuovo anno nel giusto stile e ballando fino alle prime luci dell'alba. Alle 21 aperitivo e Cenone Italian Style oppure Cena di Gala (nell'evento Facebook qui sotto sono descritte con precisione tutte le diverse opzioni), poi si balla fino all'alba: in main room con le scenografie, l'animazione e le musiche dalla house alla commerciale, agli anni '70 '80 '90. Nella Barchessa invece prendono vita le più belle selezioni di reggaeton e electro latino, commerciale e musica italiana. Il dinner show è quello di Luca B, tra i dj si alternano Bozzi, Nicola Bozzetto, Gianmaria Veronese, mentre alla voce c'è la bella (e bravissima!) Chiara Giorgianni. Chi si prenota per tempo, sia per la cena sia per il party, contattando lo staff di Villa Bonin risparmia non poco. L'idea giusta per chi non abita in città è regalarsi anche una notte all'AC Hotel, situato a due passi da Villa Bonin. Anche in questo caso tutti i dettagli sono disponibili nell'evento Facebook qui sotto.



I party di Villa Bonin a dicembre 2018

1/12 Freak! vs Mordimi

https://www.facebook.com/events/479533635786884/

7/12 Magika (reggaeton y pop music sin igual) con dj set Jay Santos

https://www.facebook.com/events/255257085146845/

14/12 Notte delle Stelle (Christmas Edition)

https://www.facebook.com/events/673441283053162/

15/12 Besame

https://www.facebook.com/events/414867349048506/

21/12 Cuore Matto (since 2002)

https://www.facebook.com/cuoremattovicenza/

22/12 WAV We Are Vicenza / La studentesca with Dark Polo Gang Christmas Showcase

https://www.facebook.com/events/293810928139000/

31/12 Il Capodanno 2019 @ Villa Bonin

https://www.facebook.com/events/1950929531868415/

Top club di riferimento, Villa Bonin è uno spazio di grandi dimensioni aperto 12 mesi l'anno. Ogni dettaglio, dal design al servizio, dal cibo alla musica ai drink passando per l'accoglienza è curato è curato fino all'inverosimile. La notte qui inizia da un aperitivo d'eccellenza, continua con diverse opzioni per la cena (primi e secondi piatti, pizze, hamburger gourmet, insalatone), che già un momento di aggregazione e divertimento. Più tardi si balla, con party show sempre coinvolgenti come Besame, Cuore Matto e tanti altri. In console tra i dj resident c'è una sicurezza come Andrea Bozzi, tra i guest Bob Sinclar, Gigi D'Agostino, Merk & Kremont e molti altri.

Villa Bonin Club & Restaurant

Via Del Commercio,39 | 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest

+39 393 012 33 93 info@villabonin.it www.villabonin.it

https://www.facebook.com/VILLABONIN/

https://instagram.com/villa_bonin/