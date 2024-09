Un messaggio di pace per gli Oscar 2025: il Pakistan ha scelto il film d'animazione anti-bellico The Glassworker per rappresentare il Paese nella categoria Miglior Film Internazionale.

Questa produzione, presentata con successo all’ultimo Annecy International Animated Film Festival, affronta temi universali come la guerra e l’amore, utilizzando un linguaggio potente dal grande impatto visivo.

TRAMA: In una piccola città portuale, sullo sfondo di un paese in guerra, sboccia l'amore tra Vincent, un giovane apprendista vetraio, e Alliz, una talentuosa violinista. La loro storia si intreccia con le turbolenze del mondo esterno, creando un ritratto intimo e toccante della giovinezza e dell'amore in tempo di conflitto.