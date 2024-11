Anche se in un paese "Funzionale" questo tipo di intervento dovrebbe essere la regola e non "Eccezione".

L' Anas ha completato in 11 giorni i primi lavori urgenti necessari per riaprire al traffico la statale 280 "dei Due Mari" dopo i danni subiti per le gravi conseguenze del maltempo che ha colpito il territorio di Lamezia Terme (CZ) lo scorso 21 ottobre.

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha seguito con attenzione la vicenda ed esprime “grande soddisfazione”: “La riapertura è stata possibile grazie al lavoro del personale di Anas, delle imprese esecutrici e dei fornitori che non si sono fermati nemmeno di notte. A loro va il mio particolare ringraziamento”, sottolinea Salvini.