CHIARA TAIGI - PREMIO SOLIDARIETA' - Academy of Art and Image

Sabato 30 Novembre 2024 – Teatro Istituto Calansanzio

Chiara Taigi consegna alla grande Maestra Fioretta Mari e riceve a sua volta il "Premio Solidarietà" da parte della Academy of Art and Image, assegnati dalla Presidente Paola Zanoni, trascorsa solo una settimana dal Premio di Miglior Colonna Sonora ricevuto al Terni Film Festival.

L'evento organizzato dall’Academy of Art and Image è stato presentato con alta professionalità e simpatia dalla nota giornalista Paola Zanoni in qualità di Presidente dell'Academy, una serata che ha portato l'Arte come strumento di Solidarietà, dettata anche da esempi di filantropia e generosità da personaggi illlustri, una raccolta fondi destinata al supporto delle parrochie per aiutare chi ha bisogno di un aiuto fattivo.

Il connubio è iniziato con la rappresentazione di una piccola suite da La Cenerentola di Gioachino Rossini, in costume e danza, messa in scena per l'occasione da Maura Anfuso con giovani artisti in un progetto itinerante per la raccolta di fondi di beneficenza indirizzato alle parrocchie e per la valorizzazione dell'opera lirica.

Al termine dell'opera, è iniziata la serata delle premiazioni.

Un momento speciale è stato la premiazione tra Fioretta Mari e Chiara Taigi, un ritorno insieme dopo una rappresentazione teatrale molto intensa di "Giuda - Siamo tutti Traditori? " svoltasi alla Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma, è avvenuto un nuovo incontro artistico sublime.

In un un istante, con la recitazione magistrale di Fioretta Mari, si è creata una atmosfera magica, intensa e si è entrati improvvisamente in un altro luogo, il luogo dei grandi teatri.

Con grande intensità e dinamica ha recitato un brano di Trilussa scritto ad inizio '900, però estremamente moderno e attuale sulla guerra e gli uomini, mentre Chiara Taigi accompagnava con una improvisazione di sottofondo musicale molto personale e sentita.

Un momento di grande teatro che ha lasciato senza parole tutti gli spettatori, una emozione difficile da descrivere...

Dopo questo preludio artistico, oltre alla presentazione di una delle più grandi attrici italiane e insegnante all'Actor's Studio di New York come Fioretta Mari, in un clima di grande affinità e stima reciproca, Chiara Taigi ha prima consegnato il premio alla sua maestra con la motivazione dedicata alla grande preparazione artistica, ad una artista "divina", dotata di una grande generosità e umanità supportata da una tagliente schiettezza e giustizia. A sua volta la Maestra Fioretta Mari ha premiato Chiara Taigi per le sue doti, la disciplina, la preparazione, la generosità e, principalmente, per le grandi emozioni che è in grado di donare e trasmettere con il suo canto e la sua spiritualità.



L'evento si è svolto nel Teatro dell'Istituto del Calasanzio dove, oltre ai ringraziamenti e ai riconoscimenti con un premio, sono stati presenti Padre Angelo Celani, il sacerdote giornalista Don Sergio Mercanzin e il sacerdote e cappellano Coordinatore Nazionale della Polizia di Stato Don Luigi Trapelli.

Possiamo citare tra i grandi premiati e ospiti della serata l'Autrice Isabelle Adriani, Mariella Sapienza da Bella Ma su RAI 2, Veronica della Posta del Premio Cartagine, Dawit Adisu, Prof. Raffaele Lombardi, Maria de Cristoforo, Dott. Luca Martinelli, Direttore Sanitario Prof. Guido Viceconte, Prof. Antonio Valassina, Fotografo Sebastiano Massimiliani, Prof.ssa Vincenza Palmieri Presidente INPEF, Prof. Pierluigi Bonici, Avv. Vivalda Paolini, Presidente Ernesto Carpintieri dell'AEREC, il tenore Michael Alfonsi, la cantante Natascia Bonacci, Cav. Alessandro Della Posta, scrittore Carlo Cipolla Con Il Libro "Sogniamo tutto da capo", Prof.ssa Rosa Chiodi, scrittrice Rosalba Di Vona libro "L'invisibile filo dell'amore", Max Sebastiani, cantante Rosalba Musolino, il giovane cantante Marco Vicini La Rocca di Sanremo Giovani e "All Togheter Now", il tenore Massimiliano Drapello, l'attore Mino Sferra.

Si ringrazia la Academy of Art and Image nella persona della Presidente Paola Zanoni, ricordando che è una Accademia che sviluppa progetti per opere filantropiche e che ha avuto negli anni scorsi grandi testimonial come Claudio Baglioni, Lino Banfi, Valeria Fabrizi, Terence Hill, Mogol, Ennio Morricone, ecc. In una sola frase " creiamo servizi ed organizziamo eventi, con un solo scopo: creare emozioni."

Si ringrazia l'Istituto Calasanzio di Roma per l'accoglienza, per i progetti solidali e l'ospitalità e tutti i sacerdoti intervenuti, oltre alla presenza di tutti i sostenitori e sponsor che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione dell'evento e alla raccolta fondi.





