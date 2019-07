10.000 Euro di contributo a fondo perduto per digitalizzare la tua impresa entro il 31 Luglio

Pubblicato il "Bando voucher digitali I4.0-2019”, promosso dalla Camera di Commercio di Roma, che ha lo scopo di incrementare la cultura e la pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici. Il progetto Punto Impresa Digitale mira, inoltre, ad innalzare la consapevolezza delle imprese sulle possibili soluzioni offerte dal digitale e sui loro benefici.

Il bando Voucher Digitali Impresa 4.0 consente di usufruire di un contributo a fondo perduto di massimo 10.000€ per consulenza, formazione e acquisto di beni strumentali (attrezzature, software, servizi informatici) finalizzati all'introduzione di nuove competenze e tecnologie digitali.

Le imprese possono presentare il progetto congiuntamente (da 5 a 20 imprese) – Misura A - o singolarmente – Misura B: in entrambi i casi, è richiesto un investimento minimo di € 3.000.

Per l’edizione 2019 del bando, la Camera di Commercio di Roma mette a disposizione delle Imprese € 500.000,00 per la Misura A e € 1.972.727,05 per la Misura B (Deliberazione di Giunta n. 96 del 18 giugno 2019).

Possono presentare domanda per beneficiare delle agevolazioni, le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Roma. Le imprese devono essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto annuale.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 31 luglio 2019, ore 21.