Il Comune di Milazzo ha ottenuto un finanziamento di 400 mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito della ripartizione delle risorse del “Fondo 8 x 1000”. Gli uffici di Palazzo dell’Aquila avevano presentato un’istanza per interventi di messa in sicurezza dell’immobile, che ospita la Scuola primaria “Carrubaro” appartenente all’istituto Comprensivo Terzo: esso presenta criticità in numerosi elementi strutturali interni ed esterni, e in particolare quelli che risultano più esposti agli agenti atmosferici. Da qui – si legge nella relazione presentata – la necessità d’un intervento strutturale dell’edificio per ripristinare e adeguare le capacità di resistenza delle membrature delle strutture portanti, nel rispetto della tipologia presente, nonché a risanare gli ammaloramenti delle membrature strutturali; anche gli infissi esterni presenti sono vetusti e non permettono certamente un confort termico ottimale all’interno della struttura”.

Tra l’altro la scuola è stata realizzata negli anni ‘80 e quindi necessita di essere adeguata anche ai nuovi standard di sicurezza. “Dal punto di vista tecnico – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – l’intervento, che andremo ad effettuare con queste risorse, riguarda essenzialmente l’adeguamento strutturale di alcuni pilastri e il rafforzamento di travi, soffitti e controsoffitti. Si sceglieranno soluzioni progettuali che prevedono specifiche tecniche per la demolizione selettiva, recupero e riciclo, nonché percentuali minime per l’utilizzo di materiali riciclati in determinate lavorazioni.

Saranno anche migliorate le prestazioni termiche delle pareti interne ed esterne dell’edificio con sistema a cappotto di canapa. Chiaramente durante la fase dei lavori il Comune garantirà la continuità didattica con altre soluzioni provvisorie attraverso utilizzo di aule disponibili presso gli altri due Istituti Comprensivi presenti sul territorio”.

“L’ennesimo segnale di attenzione di questa Amministrazione nei confronti dell’edilizia scolastica che da anni era stata dimenticata. – aggiunge il Sindaco Pippo Midili – Dopo la messa in sicurezza della scuola del Capo, la realizzazione del primo edificio green nel plesso Sacro Cuore e i lavori ormai prossimi ad iniziare per il secondo asilo e la riqualificazione di quello di Santo Pietro, adesso siamo riusciti ad intercettare anche queste ulteriori risorse statali per migliorare le condizioni di sicurezza ed il comfort di “Carrubbaro”, fornendo così risposte anche a quella comunità scolastica. Ciò stato possibile in quanto preliminarmente è stata eseguita la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici utilizzando, anche in questo caso, fondi extra-bilancio”.