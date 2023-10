Niente gara Sprint nel Gran Premio d'Australia di MotoGP. Come paventato, il maltempo (pioggia e soprattutto forti raffiche di vento) ha avuto la meglio e dopo la gara della Moto2 non si è voluto rischiare oltre. Infatti, a causa del vento anche la gara della Moto2 è stata fermata prima della sua naturale conclusione, dopo le numerose cadute.

L'ultima gara cancellata in MotoGP, in quel caso non si trattava di una Sprint dato che la formula non era stata ancora introdotta, era stato il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone nel 2018.

Bagnaia è ovviamente soddisfatto di come sono andate le cose in questo weekend: "Sono contento di andar via dall'Australia con più punti di vantaggio su Martin perché sapevo che su questa pista, come anche in Giappone e in Indonesia, avrei fatto più fatica. Ora ci sono dei circuiti che mi sono più favorevoli come in Thailandia e in Malesia. Dobbiamo migliorare nella gestione del week end, senza rimanere fuori dalla Q2. Qui a Phillip Island ce la siamo anche un po' cercata perché abbiamo lavorato quasi esclusivamente per la gara e alla fine ha pagato, ma è chiaro che un venerdì così complicato altrove non possiamo permettercelo".

Meno soddisfatto, ma rassegnato, è Martin che nel mondiale insegue il pilota piemontese con 27 punti di distacco:

"Giusto così, il vento era incredibile e abbiamo visto tante cadute in Moto2. La direzione gara si è mossa nel modo migliore e la decisione è da rispettare. Per me sarebbe stato un vantaggio correre, mi trovo a mio agio sul bagnato e avrei potuto recuperare dei punti. Però è andata così e bisogna guardare al prossimo GP.Ribadisco quanto ho detto ieri, sul piano emotivo l'Indonesia è stato molto peggio. Certo, è frustrante essere il più veloce e poi arrivare solo quinto. Ero convinto che la scelta della soft fosse la migliore, ma non devo più commettere un errore del genere, perché stanno arrivando piste che mi piacciono e voglio arrivare a Valencia in lotta per il Mondiale".

La MotoGP tornerà in pista già dal 27 al 29 ottobre per il Gran Premio della Thailandia.