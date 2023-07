Sull'Hungaroring, nelle qualifiche del GP d'Ungheria, Lewis Hamilton (Mercedes) ha conquistato nuovamente la pole position, l'ultima risaliva alla parte finale della stagione 2021 (GP d'Arabia Saudita), migliorando di 3 millesimi il tempo di Max Verstappen (Red Bull). Terzo Lando Norris, ad ulteriore conferma dell'enorme passo avanti fatto dalla McLaren a partire dal GP d'Austria.

Questo sabato le qualifiche si sono disputate con la nuova formula Pirelli dell'Alternative Tyre Allocation, che prevede l'utilizzo di un determinato tipo di mescola diverso per ognuna delle tre sessioni: gomme dure per la Q1, gomme medie per la Q2 e gomme soft per la Q3.

Hamilton, in Q3, ha piazzato il suo secondo e ultimo tentativo quando ormai non c'era più tempo per gli altri piloti per replicare ottenendo il tempo di 1:16.609. I 3 millesimi con cui ha migliorato il risultato ottenuto dal rivale olandese devono esser stati mal digeriti da Verstappen. Ma anche Norris, staccato di soli 85 millesimi, si può dire che abbia girato sugli stessi tempi.

Ottimo anche il quarto tempo dell'altro pilota McLaren, l'esordiente Oscar Piastri, anche lui sotto l'1:17, così come Zhou Guanyu (Alfa Romeo) piazzatosi quinto davanti alla Ferrari (anche oggi deudente), mentre Valtteri Bottas, a riprova dell'ottimo stato di form dell'Alfa in Ungheria è settimo.

Alonso, su Aston Martin, non è andato oltre l'ottava piazza, mentre Sergio Perez (Red Bull), che è riuscito finalmente a uscire dalla serie negativa di prestazioni nelle qualifiche, e Nico Hulkenberg (Hass) occupano le ultime due postazioni nella top ten della griglia di partenza.

Carlos Sainz non è riuscito a raggiungere la Q3, mancando l'accesso che in Q2 gli ha soffiato Alonso per soli 3 millesimi e domenica partirà dall'11° posto, seguito da Esteban Ocon dell'Alpine e dal rientrante in Daniel Ricciardo, che ha ottenuto un rispettabile 13° posto per l'AlphaTauri.

Anche Lance Stroll non è riuscito a fare come il suo compagno di squadra Alonso, piazzandosi 14° in Q2, seguito da Pierre Gasly (Alpine).

Clamorosa anche l'eliminazione in Q1 di George Russell, che ha perso la temperatura delle gomme prima del suo ultimo tentativo, quando è stato costretto a rallentare per cercare la posizione migliore in pista, relegandolo al 18° posto per il giorno della gara.

Crediti immagini: twitter.com/F1/status/1682778310881755137