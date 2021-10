RETE ITALIA ARTE CULTURA SPORT SPETTACOLO Vi invita al primo concerto del festival internazionale "Vespri d'Organo" che si terrà domenica 10 Ottobre 2021 alle ore 17:00 presso il Duomo di San Lorenzo, Abano Terme (PD)

Il parroco del Duomo, Don Alessio Bertesso e l'Assessore comunale Cristina Pollazzi presenteranno questo giovane e talentuoso concertista.

Christoph Schönfelder, nativo di Landshut, ha ricevuto la sua educazione musicale presso la Cattedrale di Regensburg, dove ha ricevuto lezioni di organo dal Prof. Franz-Josef Stoiber.

Dal 2011 Christoph Schönfelder ha studiato “Organo da concerto” presso la Musikhochschule di Monaco di Baviera con il Prof. Harald Feller, Pianoforte con il Prof. Olaf Dressel e Musica da Chiesa (improvvisazione d'organo) con Wolfgang Hörlin. Ha studiato anche con Francesco Finotti, Italia.

Negli ultimi anni, ha vinto numerosi concorsi in Lussemburgo, Bayreuth, Landau A.d.i., Schlawe (Austria) e Stoccarda. Ha vinto numerosi premi per l'improvvisazione in concorsi a Stoccarda, Landau, Schlägl, Lussemburgo e Bayreuth. Inoltre è stato insignito del 1° premio al prestigioso concorso Gasteig di Monaco ed è stato borsista della Studienstiftung des Deutschen Volkes. I concerti lo hanno portato a suonare in Spagna, Italia, Austria e Corea del Sud. Attualmente è docente di improvvisazione presso la Musikhochschule di Monaco di Baviera.

PROGRAMMA

Oskar SIGMUND | 1919-2008 Dai Contrapuncti Organales sul nome B.A.C.H. (1972) I. Toccata II. Passacaglia

Johann Sebastian BACH | 1685-1750 Dall’Orgelbüchlein (Piccolo libro d’Organo) Herr Gott nun schleuß den Himmel auf BWV 617 Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' BWV 632

Oskar SIGMUND | 1919-2008 Dai Contrapuncti Organales sul nome B.A.C.H. (1972) VIII. Canon triplex per tonos XII. Fuga canonica, in motu contrario et per inversionem XIII. Fuga quadruplex

Johann Sebastian BACH | 1685-1750 Dall’Orgelbüchlein (Piccolo libro d’Organo) Hilf Gott, daß mir´s gelinge, in canone alla quinta BWV 624 Herr Christ, der ein´ge Gottes-Sohn BWV 601

Max REGER | 1873-1916 Fantasia e fuga sul nome B.A.C.H. op. 46

Ingresso libero e gratuito nel rispetto delle norme anti Covid-19