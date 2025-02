10 nuovi recital solistici, in 6 teatri del Sud Italia, completano a dicembre “PIANO DI VOLO SOLOtris”, l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani di Claudio Baglioni, che dal suo decollo – il 15 gennaio dal Teatro dell’Opera di Roma – sta ottenendo un clamoroso successo.

Dopo "SOLO" e "SOLObis", “PIANO DI VOLO SOLOtris”, rappresenta il gran finale del percorso concertistico assolo con il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell'esperienza musicale dal vivo nei teatri classici.

Le nuove mete del PIANO DI VOLO sono il Teatro Verdi di Salerno l’11 e il 12 dicembre, il Teatro Verdi di San Severo il 15 e il 16 dicembre, il Teatro Orfeo di Taranto il 18 e il 19 dicembre, l’Auditorium 10 Settembre 1943 di Isernia il 22 dicembre, il Teatro Maria Caniglia di Sulmona il 23 dicembre e, infine, il Teatro Petruzzelli di Bari il 28 e il 29 dicembre.

I biglietti, per i nuovi concerti, di “PIANO DI VOLO SOLOtris”, saranno disponibili da domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 10.00, su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info http://www.friendsandpartners.it/).

“SOLOtris”, con 120 concerti, che attraversano dal Nord al Sud il Belpaese, fino alla fine dell’anno, toccando gli scenari più prestigiosi e suggestivi di 48 città italiane, chiude la trilogia di SOLO. Con un totale di 300 esibizioni, il progetto live diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1986), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013).

Dopo il debutto del tour, al Teatro dell’Opera, del 15 gennaio, Il recital atterrerà in altri due momenti cruciali del tour al Teatro dell’Opera: il 12 maggio 2025, quando sarà completata la mappa del Nord e Centro Italia – prima parte di PIANO DI VOLO – e il 27 ottobre 2025, quando chiuderà, con un passaggio di testimone, questa staffetta ideale, facendo decollare l’ultima fase del sorvolo che porterà Claudio Baglioni sui palchi dei teatri lirici del Sud Italia, fino all'atterraggio definitivo al Teatro Petruzzelli di Bari il 29 dicembre.

PIANO DI VOLO è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. Un'impresa innovativa e sempre in rinnovamento, una trasvolata solitaria, in cui l'interprete, il compositore, il musicista e l'intrattenitore s'incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.

Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create e costruite dall'autore – quando erano ancora soltanto "sue" – e, subito dopo, cercano atmosfere inedite, itinerari sconosciuti e luoghi stupefacenti verso cui andare. Ogni brano è un tragitto, una rotta tracciata, un'andatura sorprendente.

Claudio Baglioni è il pilota che annuncia e dirama il suo piano di volo, scelto, di volta in volta, per viaggiare nel tempo e nello spazio, nello stesso momento, reali e fantastici di un palco teatrale, insieme ai passeggeri spettatori. Il piano, declinato in tre modalità – un pianoforte classico gran coda, un pianoforte elettrico e un pianoforte avveniristico – è il mezzo e lo strumento di volo e di suono. Il piano tridimensionale dell'emozione, dell'irrealtà, dell’immaginazione. La performance di PIANO DI VOLO è un'evoluzione speciale, dinamica, una traiettoria artistica sbalorditiva, "singolare". Un esempio singolo. Come un numero uno. Come l'artista sul palcoscenico. Come in un sorvolo isolato e insolito, ma non da solo. Dentro gli occhi, di tanti altri. Con i sogni fatti da tanti altri.

In questo "concerto ravvicinato del terzo tipo", classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condivide, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile, a cielo coperto, nell'ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l.

Queste le date di “PIANO DI VOLO SOLOtris”:

ROMA - TEATRO DELL’OPERA - 15 gennaio 2025

ROMA - TEATRO DELL’OPERA - 12 maggio 2025

ROMA - TEATRO DELL’OPERA - 27 ottobre 2025

BERGAMO - TEATRO DONIZETTI - 17 gennaio 2025

BERGAMO - TEATRO DONIZETTI - 19 febbraio 2025

BERGAMO - TEATRO DONIZETTI - 14 aprile 2025

LIVORNO - TEATRO GOLDONI - 20 gennaio 2025

LIVORNO - TEATRO GOLDONI - 21 gennaio 2025

MONTECATINI - TEATRO VERDI - 24 gennaio 2025

MONTECATINI - TEATRO VERDI - 25 gennaio 2025

MODENA - TEATRO STORCHI - 28 gennaio 2025

MODENA - TEATRO STORCHI - 28 marzo 2025

RAVENNA - TEATRO ALIGHIERI - 29 gennaio 2025

RAVENNA - TEATRO ALIGHIERI - 30 gennaio 2025

ANCONA - TEATRO DELLE MUSE - 02 febbraio 2025

ANCONA - TEATRO DELLE MUSE - 03 febbraio 2025

ANCONA - TEATRO DELLE MUSE - 04 febbraio 2025

MANTOVA - TEATRO SOCIALE - 07 febbraio 2025

MANTOVA - TEATRO SOCIALE - 08 febbraio 2025

GENOVA - TEATRO CARLO FELICE - 10 febbraio 2025

GENOVA - TEATRO CARLO FELICE - 11 febbraio 2025

GENOVA - TEATRO CARLO FELICE - 08 aprile 2025

PARMA - TEATRO REGIO - 12 febbraio 2025

PARMA - TEATRO REGIO - 13 febbraio 2025

PARMA - TEATRO REGIO - 14 febbraio 2025

TORINO - AUDITORIUM DEL LINGOTTO - 16 febbraio 2025

TORINO - AUDITORIUM DEL LINGOTTO - 17 febbraio 2025

TORINO - AUDITORIUM DEL LINGOTTO - 18 febbraio 2025

CAGLIARI - TEATRO LIRICO - 23 febbraio 2025

CAGLIARI - TEATRO LIRICO - 24 febbraio 2025

CAGLIARI - TEATRO LIRICO - 25 febbraio 2025

SASSARI - TEATRO COMUNALE - 27 febbraio 2025

SASSARI - TEATRO COMUNALE - 28 febbraio 2025

SASSARI - TEATRO COMUNALE - 01 marzo 2025

SPOLETO - TEATRO NUOVO MENOTTI - 06 marzo 2025

SPOLETO - TEATRO NUOVO MENOTTI - 07 marzo 2025

SPOLETO - TEATRO NUOVO MENOTTI - 08 marzo 2025

ASCOLI PICENO - TEATRO VENTIDIO BASSO - 09 marzo 2025

ASCOLI PICENO - TEATRO VENTIDIO BASSO - 10 marzo 2025

PIACENZA - TEATRO MUNICIPALE - 13 marzo 2025

PIACENZA - TEATRO MUNICIPALE - 14 marzo 2025

MILANO - TEATRO ARCIMBOLDI - 15 marzo 2025

MILANO - TEATRO ARCIMBOLDI - 09 aprile 2025

MILANO - TEATRO ARCIMBOLDI - 10 aprile 2025

BOLOGNA - EUROPAUDITORIUM - 16 marzo 2025

BOLOGNA - EUROPAUDITORIUM - 17 marzo 2025

REGGIO EMILIA - TEATRO VALLI - 19 marzo 2025

REGGIO EMILIA - TEATRO VALLI - 04 aprile 2025

REGGIO EMILIA - TEATRO VALLI - 05 aprile 2025

LUGANO - TEATRO LAC - 20 marzo 2025

LUGANO - TEATRO LAC - 21 marzo 2025

LUGANO - TEATRO LAC - 22 marzo 2025

FIRENZE - TEATRO DELLA PERGOLA - 24 marzo 2025

FIRENZE - TEATRO DELLA PERGOLA - 19 aprile 2025

FIRENZE - TEATRO DELLA PERGOLA - 04 maggio 2025

PISA - TEATRO VERDI - 26 marzo 2025

PISA - TEATRO VERDI - 27 marzo 2025

NOVARA - TEATRO COCCIA - 01 aprile 2025

NOVARA - TEATRO COCCIA - 02 aprile 2025

BRESCIA - TEATRO GRANDE - 06 aprile 2025

BRESCIA - TEATRO GRANDE - 07 aprile 2025

VERCELLI - TEATRO CIVICO - 12 aprile 2025

VERCELLI - TEATRO CIVICO - 13 aprile 2025

PRATO - TEATRO POLITEAMA PRATESE - 17 aprile 2025

PRATO - TEATRO POLITEAMA PRATESE - 18 aprile 2025

VERONA - TEATRO FILARMONICO - 22 aprile 2025

VERONA - TEATRO FILARMONICO - 23 aprile 2025

VERONA - TEATRO FILARMONICO - 24 aprile 2025

COMO - TEATRO SOCIALE - 25 aprile 2025

COMO - TEATRO SOCIALE - 26 aprile 2025

COMO - TEATRO SOCIALE 27 aprile 2025

CESENA - TEATRO BONCI - 29 aprile 2025

CESENA - TEATRO BONCI - 30 aprile 2025

FORLÌ - TEATRO FABBRI - 02 maggio 2025

FORLÌ - TEATRO FABBRI - 03 maggio 2025

ASSISI - TEATRO LYRICK - 10 maggio 2025

ASSISI - TEATRO LYRICK - 11 maggio 2025

AGRIGENTO - TEATRO PIRANDELLO - 30 ottobre 2025

AGRIGENTO - TEATRO PIRANDELLO - 31 ottobre 2025

AGRIGENTO - TEATRO PIRANDELLO - 01 novembre 2025

PALERMO - TEATRO MASSIMO - 03 novembre 2025

PALERMO - TEATRO MASSIMO - 04 novembre 2025

PALERMO - TEATRO MASSIMO - 05 novembre 2025

MESSINA - TEATRO VITTORIO EMANUELE - 06 novembre 2025

MESSINA - TEATRO VITTORIO EMANUELE - 07 novembre 2025

MESSINA - TEATRO VITTORIO EMANUELE - 08 novembre 2025

NAPOLI - TEATRO SAN CARLO - 10 novembre 2025

NAPOLI - TEATRO SAN CARLO - 15 novembre 2025

NAPOLI - TEATRO SAN CARLO - 16 novembre 2025

AVELLINO - TEATRO CARLO GESUALDO - 11 novembre 2025

AVELLINO - TEATRO CARLO GESUALDO - 12 novembre 2025

AVELLINO - TEATRO CARLO GESUALDO - 14 novembre 2025

BRINDISI - TEATRO VERDI - 18 novembre 2025

BRINDISI - TEATRO VERDI - 19 novembre 2025

BRINDISI - TEATRO VERDI - 20 novembre 2025