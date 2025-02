A Sepang, emozioni e sorprese anche nell'ultima delle tre giornate di test che hanno fatto da apripista alla stagione 2025: dai tempi record di Yamaha alle conferme positive per Ducati, KTM, Honda e Aprilia, il meeting si è concluso con molti spunti interessanti.

Il team Gresini ha acceso i riflettori su Alex Marquez, che ha chiuso la sessione con un tempo di 1'56.493, più veloce di soli sette millesimi della Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Tuttavia, il vero protagonista della giornata è stato Fabio Quartararo del Monster Energy Yamaha. Il pilota francese ha abbassato per primo il muro dell'1'57" sulla pista malese, lasciando stupiti molti.

L'ultima giornata di test è stata suddivisa in una mattinata caratterizzata da giri veloci e un pomeriggio dedicato ai long run, utili per testare la resistenza e l'affidabilità delle moto. Ducati ha concluso il test in maniera incoraggiante: non solo Francesco Bagnaia ha fatto registrare ottime prestazioni, ma anche Marc Marquez e, in parte, Alex Marquez hanno dato segnali positivi.

La Yamaha, oltre al record personale di Quartararo, ha viosto Alex Rins chiudere con il decimo miglior tempo, mentre i piloti del team Pramac, Jack Miller e Miguel Oliveira, hanno fatto segnare, rispettivamente, il 12° e il 17° tempo.

Il Red Bull KTM Factory Racing ha fatto parlare di sé grazie soprattutto a Pedro Acosta, che ha conquistato il sesto posto con un tempo di circa un decimo e mezzo più veloce rispetto ai precedenti record della casa austriaca in Malesia. Nonostante un problema tecnico verso la fine della giornata abbia penalizzato Brad Binder, il team ha comunque ottenuto risultati interessanti, con Maverick Viñales (16°) ed Enea Bastianini (18°) che hanno dimostrato il potenziale competitivo della squadra.

Anche Honda ha lasciato il segno in questa sessione di test. Johann Zarco (Castrol Honda LCR) e Joan Mir (Honda HRC Castrol) hanno fatto segnare tempi mai visti per la casa giapponese a Sepang, posizionandosi rispettivamente al settimo e all'ottavo posto. Romano Albesiano, il nuovo Direttore Tecnico, ha annunciato che Honda tornerà presto sui banchi di prova a Sepang, abbandonando per il momento i piani per Portimao. Altri piloti, come Luca Marini (15°) e il rookie Somkiat Chantra, hanno mostrato segni di miglioramento, promettendo ulteriori sviluppi in vista della stagione.

In Aprilia, Marco Bezzecchi ha saputo distinguersi, chiudendo la giornata al nono posto e registrando un tempo migliore di mezzo secondo rispetto al suo miglior crono precedente. Anche Ai Ogura, del Trackhouse MotoGP Team, ha contribuito al bilancio positivo della casa, con un 14° tempo che lascia intravedere margini di crescita per la stagione in arrivo.

I team si sposteranno ora verso Bangkok, capitale della Thailandia, per l'evento di presentazione ufficiale della stagione. Successivamente, ci sarà un nuovo test a Buriram, previsto per mercoledì e giovedì, che offrirà ulteriori opportunità per affinare le impostazioni e le strategie in vista delle gare ufficiali.