Continua la stagione 2025 della MotoGP con il GP del Regno Unito sul circuito di Silverstone. Con più di 60 anni di storia, Silverstone è diventato uno dei più prestigiosi circuiti del mondo dei motori. Anche dopo le recenti modifiche, il circuito inglese resta sempre uno tra i più veloci del calendario MotoGP: 5,6 Km, 18 curve (10 a destra, 8 a sinistra), 770 metri il rettilineo più lungo.

Francesco Bagnaia tenterà il rilancio in Inghilterra:

"Il week end di Le Mans non ci ha regalato tante soddisfazioni. Ero veloce, competitivo già dal venerdì, ma la doppia caduta in gara non mi ha permesso di concretizzare. L'obiettivo è avere più confidenza sul davanti per poter guidare come vorrei. A Silverstone sono andato sempre molto forte negli ultimi anni, il tracciato e l'atmosfera mi piacciono e non vedo l'ora di tornare a lavorare al box".

Ovviamente, il primo a ostacolarlo sarà il pilota del suo stessi team, Marc Marquez:

"Scendo in pista alla ricerca di conferme. In Francia ho centrato due importantissimi piazzamenti per la classifica e ho continuato a fare prove sulla moto. Torniamo ai box per ritrovare le stesse sensazioni sul materiale che abbiamo provato al test di Jerez e continuiamo a lavorare sodo per essere competitivi in entrambe le gare".

Marc Marquez, anche in Inghilterra, è il pilota da battere. In questo momento è primo in classifica generale con un bottino di 22 punti sul fratello Alex e di 51 su Francesco Bagnaia.





Questo il calendario del GP del Regno Unito:

Venerdì 23 maggio

12:45 - 13:30 Free Practice 1

17:00 - 18:00 Practice

Sabato 24 maggio

12:10 - 12:40 Free Practice 2

12:50 - 13:05 Qualifiche 1

13:15 - 13:30 Qualifiche 2

17:00 Gara Sprint (10 giri)

Domenica 25 maggio

10:40 - 10:50 Warm Up

14:00 Gara (20 giri)