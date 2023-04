Questa settimana, martedì e mercoledì, si disputano gli incontri di andata delle semifinali della Coppa Italia 2022-2023. Juventus-Inter saranno in campo martedì, mentre Cremonese e Fiorentina si affronteranno il giorno successivo.

Per Juventus-Inter sarà la 35.a volta che si sfideranno in questa competizione, con un bilancio che vede prevalere i bianconeri con 15 vittorie contro le 11 dei nerazzurri. 35 è anche il numero delle semifinali disputate dai bianconeri, mentre per l'Inter, con questa, saranno 29.

Le due squadre, sono anche state sempre presenti in semifinale nelle ultime quattro edizioni della competizione, che i bianconeri hanno vinto per 14 volte, mentre sono 8 quelle che l'Inter si è aggiudicata.

In questa stagione la Juventus in Serie A ha battuto l'undici di Inzaghi sia all'andata che al ritorno, dove si sono avute polemiche a non finire per due falli di mano non segnalati dal Var nell'azione del gol che ha deciso la partita.

Il match di andata si disputerà a Torino, dove nelle ultime sei partite di Coppa Inter e Juventus si sono spartite la posta. Va comunque ricordato che nel torneo, la squadra di Allegri è dal 5 marzo 2015, nell'1-2 subito ad opera della Fiorentina con doppietta di Salah, che non perdono.

Ma anche i nerazzurri hanno ottime credenziali, visto che sono rimasti imbattuti nelle ultime otto partite di Coppa (6 vittorie e 2 pareggi), e la loro ultima sconfitta risale al 2 febbraio 2021, nella semifinale d'andata proprio contro la Juventus.



Nell'altra sfida, la Cremonese affronterà una lanciatissima Fiorentina che, dopo uno stentatissimo avvio di 2023, adesso non fa che inanellare vittorie su vittorie, sia in Italia che in Europa.

In campionato, seppur con molta fortuna nel match di andata al Franchi, contro i lombardi i viola hanno ottenuto bottino pieno. In Coppa Italia, però, la Cremonese ultima in campionato è arrivata in semifinale battendo nientepopodimeno che Napoli e Roma. Quindi, l'undici di Italiano è avvertito, anche perché seppur sconfitti per 3-1 dall'Atalanta nell'ultima di campionato, i ragazzi di Ballardini hanno disputato comunque una signora partita.

In Coppa Italia, i viola sono arrivati in finale nel 2014, perdendo però contro il Napoli, poi sono stati eliminati in semifinale nel 2015, nel 2019 e nel 2022. La Fiorentina si è aggiudicata il torneo sei volte, l'ultima delle quali nel 2001, battendo in doppia sfida il Parma per 2-1, con Mancini alla sua prima esperienza in pachina.