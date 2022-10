Nonostante la vittoria ottenuta da Francesco Bagnaia (Ducati) nel GP di Malesia sul circuito internazionale di Sepang, il titolo mondiale della stagione 2022 si deciderà il 6 novembre in Spagna nell'ultima gara dell'anno, il GP della Comunità Valenciana sul Circuito Ricardo Tormo, a seguito dello stoico terzo posto ottenuto oggi da Fabio Quartararo (Yamaha), nonostante la frattura al dito medio della mano sinistra, dopo una caduta nella FP4.

Sono 2i punti che separano Bagnaia dal mondiale. Per vincerlo, il pilota della Ducati in Spagna deve conquistare almeno 2 punti, ma solo in caso di vittoria di Quartararo, altrimenti il pilota piemontese potrebbe anche permettersi di non tagliare il traguardo. In teoria, la gara di Valencia è solo una formalità, ma per Bagnaia sarebbe conveniente comunque arrivare al traguardo entro i primi 13, magari con un'andatura da gita per non rischiare cadute.

Per quanto riguarda il GP della Malesia, la gara è stata combattuta e divertente, anche se bisogna dire che Enea Bastianini (team Gresini), prossimo compagno di Bagnaia nel 2023, oggi si è limitato (ancora una volta) a fargli da guardaspalle, accontentandosi di tagliare il traguardo sul secondo gradino del podio. Nel mondiale, l'ottimo Bastianini - che se non avesse avuto un momento di "offuscamento" nella parte centrale della stagione oggi potrebbe essere tranquillamente in lotta per il titolo - è quarto dietro a Aleix Espargaro (Aprilia, oggi decimo sul traguardo) con un solo punto di distacco e se Quartararo in Spagna non dovesse ottenere neppure un punto, in caso di vittoria, potrebbe finire la stagione al secondo posto.

Questi i primi dieci classificati sul traguardo di Sepang:

01. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 20 laps

02. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) + 0.270

03. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 2.773

04. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 5.446

05. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 11.923

06. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 13.472

07. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 14.304

08. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 16.805

09. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 18.358

10. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 21.591





Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1584114957385273350