Formula1, a Silverstone Bottas soffia la pole ad Hamilton sul circuito di casa

Sul tracciato di Silverstone è stata eccellente l'ultima sessione di libere del sabato mattina per le Ferrari, con Leclerc e Vettel che, sugli stessi tempi, hanno girato sotto l'1:26 davanti alle due Mercedes e alle due Red Bull.

Ma non è bastato però per conquistare la pole che ancora una volta è andata alle Mercedes, anche se il più veloce è stato Bottas con il tempo di 1:25.093 che, seppur di soli 6 millesimi, si è messo alle spalle il sempre competitivo Lewis Hamilton che non voleva certo essere secondo sul circuito di casa.

Leclerc, comunque, ha effettuato l'ultimo giro disponibile nella Q3 al meglio delle sue possibilità, tanto che ha dovuto dire addio alla pole solo nell'ultimo settore di pista nella doppia curva prima del rettilineo di partenza, unico vero nodo del circuito per le due Ferrari in questo weekend.

Verstappen e Gasly, su Red Bull, si sono qualificati rispettivamente al quarto e quinto posto, mentre deludente è stata la prova di Vettel, solo sesto a 7 decimi da Bottas, girando appena più veloce di quanto aveva fatto in Q3.

Aumentano i distacchi dal primo a partire dalla quarta fila della griglia di partenza, con Ricciardo (Renault) settimo, ma ad oltre un secondo dal finlandese della Mercedes. In ottava e nona posizione, Norris (McLaren) e Albon (Toro Rosso), mentre chiude la classifica dei primi dieci migliori tempi Hulkenberg con l'altra Renault.

La partenza della gara è prevista alle 15:10.