Ai riconoscimenti assegnati dal sindacato dei truccatori ed hair-stylist professionisti, la Makeup Artists and Hair Stylists Guild (MUAHS) che annualmente sceglie le migliori creazioni in ambito cinematografico e televisivo, hanno vinto 2 dei 5 film candidati agli Oscar in questa categoria: Il principe cerca figlio che si è aggiudicato ben 3 premi e Cruella che ha conquistato 1 premio, attestando entrambi come i favoriti di quest'anno agli Oscar nella categoria Miglior trucco e acconciatura.