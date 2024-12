Ai premi assegnati dai critici online di Boston (BOFCA), i Boston Online Film Critics Association Awards, a conquistare il maggior numero di premi è stato The Brutalist che si è distinto in ben 5 categorie tra cui miglior film e miglior regia, oltre che nella categoria miglior attore non protagonista laddove ha vinto Guy Pearce, al suo 2° secondo premio di stagione dopo quello dei critici del Michigan (MMCG).

Tra i verdetti interessanti spicca quello per la miglior attrice non protagonista laddove ha vinto Margaret Qualley per The Substance dopo aver conquistato il premio dei critici di Phoenix, e dunque consentendole di avvicinarsi alla potenziale cinquina per gli Oscar dopo aver collezionato anche la candidatura ai primi 3 premi chiave annunciati (Astra Film Award, Critics Choice Award e Golden Globe).