Frascati: Il Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia 2024, alla sua 64ª edizione (promosso e organizzato dall’Associazione Frascati Poesia) è stato riconosciuto a Gian Mario Villalta per la raccolta “Dove sono gli anni”, Garzanti. In una sala presieduta dalla Sindaca e piena di scuole così come di amici e di cittadini di Frascati, il Premio ha raccontato i laboratori di letture dei poeti in finale proposte per settimane dai dieci Istituti del territorio, sia medie che superiori. Villalta – finalista insieme a Daniela Attanasio, Rossella Frollà e Massimo Morasso –, è stato scelto soprattutto per la forza del dettato poetico e per quel tono di ricerca morale attorno all’esistenza. Le letture e l’alto dibattito poetico declinato dai poeti durante la cerimonia non solo ha confermato Villalta quale uno dei poeti maggiori del contesto nazionale, ma ha dimostrato, ancora una volta, la particolare serietà e importanza di uno dei più antichi premi di poesia proposti in Italia.

