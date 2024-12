Il Panorama International Literature Festival (PILF) è un prestigioso evento annuale organizzato dalla Writers Capital International Foundation (WCIF), un'organizzazione letteraria internazionale senza scopo di lucro, apolitica e laica, dedicata a riunire scrittori e creativi di tutto il mondo. Per il 2025, il tema scelto è "Jalam: The Drop of Life (On the Classic Element Water)", che esplora il significato profondo dell'acqua sia come elemento vitale per l'esistenza sia come simbolo di resilienza e rinnovamento. Questo tema invita scrittori, pensatori e artisti a riflettere sulle dimensioni filosofiche dell'acqua e sul suo ruolo cruciale nelle nostre vite e negli ecosistemi.

Panorama international Literature Festival

Presentazione della Candidatura: Laboratorio No-Profit My web Writing.

Il festival celebra la creatività e i valori umanitari, unendo artisti e pensatori da oltre 90 paesi. Fondato e diretto dal poeta, educatore e umanitario Preeth Padmanabhan Nambiar, il PILF offre una piattaforma che trascende i confini, permettendo a voci diverse di convergere in uno spirito di collaborazione e comprensione reciproca. Ogni edizione del festival è caratterizzata da un tema specifico. Il festival offre una varietà di attività, tra cui workshop, discussioni e presentazioni, che incoraggiano espressioni creative e affrontano questioni sociali significative. Inoltre, il PILF culmina con i Panorama International Literary Awards, che celebrano l'eccellenza letteraria e onorano i pionieri della parola scritta. Tra questi, il prestigioso Panorama Golden Award riconosce una vita dedicata all'arte della narrazione. La Writers Capital International Foundation, con uffici in Italia, India e Grecia, mira a promuovere l'unità globale attraverso le arti, sostenendo valori umanitari e promuovendo la cooperazione internazionale. Il Panorama International Literature Festival (PILF) è un evento di rilievo che celebra la creatività e i valori umanitari, unendo artisti e pensatori da oltre 90 paesi. La prossima edizione, prevista per il 2025, avrà come tema "Jalam: The Drop of Life (On the Classic Element Water)", esplorando il significato profondo dell'acqua come elemento vitale e simbolo di resilienza e rinnovamento. Sul piano internazionale, la partecipazione al Panorama International Literature Festival ha offerto ai giovani scrittori del laboratorio una vetrina prestigiosa, permettendo loro di confrontarsi con autori provenienti da tutto il mondo. Questi incontri non solo hanno ampliato la loro visione culturale, ma hanno anche favorito uno scambio di idee che ha arricchito profondamente la loro produzione letteraria.

Panorama International Literature Festival 2025: Un'Opportunità per il Laboratorio "My Web Writing" Candidato Awards 2025 rappresentato da Arena Lucia

Il laboratorio "My Web Writing" dal 2015 sotto la guida di Lucia Arena, ha già dimostrato un impegno significativo nella promozione della cultura e dell'educazione. La partecipazione al PILF 2025 rappresenta un'opportunità per ampliare ulteriormente l'impatto del laboratorio a livello internazionale, contribuendo al dialogo globale sulla letteratura e sulle arti. Lucia Arena, figura di spicco nel panorama culturale calabrese, ha recentemente ottenuto riconoscimenti significativi a livello internazionale tra i quali Lucia Arena, figura di spicco nel panorama culturale calabrese, ha recentemente ottenuto riconoscimenti significativi a livello internazionale, tra questi a luglio 2024, durante il Global Vision Summit ad Atene, ha ricevuto un prestigioso attestato per il concorso dedicato alle scuole sul tema "Embers of Change", nell'ambito del Panorama International Literature Festival. Il premio è stato ritirato in sua vece da Florena Iavarone, rappresentante dell'Italia all'evento.

Il laboratorio ha collaborato con varie case editrici italiane, dando vita a numerose pubblicazioni che hanno messo in luce il talento dei ragazzi e del loro impegno in diverse campagne di Beneficenza promosse dal Progetto Fiaba- Regione Calabria della Casa delle Fiabe di Anna Maria Vezio. Tra le opere più significative, si annoverano raccolte di poesie, racconti e saggi che affrontano temi sociali e ambientali. Parallelamente, My Web Writing ha svolto un ruolo attivo nelle attività di beneficenza, destinando parte dei proventi delle vendite editoriali a iniziative solidali anche in collaborazione con Fraternità Giovani del Centro Giovanile Rempicci e dell'Accademia di Musica Nuova Sinfonia.

Il laboratorio non si limita a sviluppare capacità tecniche informatiche e nella scrittura creativa; esso coltiva valori fondamentali come l’empatia, la collaborazione e l’impegno sociale. I partecipanti sono incoraggiati a esplorare tematiche complesse, a dare voce a storie inedite e a creare un impatto tangibile attraverso il loro lavoro. Ogni pubblicazione, ogni riconoscimento ricevuto, non è soltanto un traguardo personale, ma un risultato condiviso che sottolinea la forza della comunità letteraria costruita all'interno del Laboratorio.

Nel 2022, il laboratorio ha lanciato il progetto "I Love Nature", una collaborazione con Legambiente, mirata a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della sostenibilità e della salvaguardia ambientale. Il progetto ha coinvolto giovani scrittori in laboratori dedicati alla narrazione di storie che esplorano il rapporto tra uomo e natura, culminando in eventi pubblici e una pubblicazione speciale.

L'attività e il prestigio del laboratorio sono stati riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Tra i principali riconoscimenti ricevuti:

Panorama International Literature Festival 2024

Il laboratorio ha ottenuto un importante riconoscimento al merito per l'impatto culturale delle sue attività, consolidando la sua reputazione nel panorama letterario globale.

Hans Christian Andersen Memorial 2024

"My Web Writing" si è aggiudicato il 3° posto in questa prestigiosa competizione, grazie a un progetto di narrativa innovativo che ha reinterpretato i temi delle fiabe in chiave contemporanea.

Memorial Alfredo Pasolino PILF 2023

Il laboratorio ha conquistato il premio, celebrando l'eccellenza nella promozione della cultura e della scrittura, sottolineando l'importanza del lavoro comunitario e artistico.

Il laboratorio My Web Writing continua a essere una piattaforma vibrante per l'esplorazione creativa e culturale. Attraverso l'organizzazione di eventi, corsi e collaborazioni, il laboratorio punta a espandere la sua influenza, favorendo l'inclusione e l'espressione individuale. La combinazione di passione, talento e impegno comunitario rende My Web Writing un modello per iniziative culturali simili. Partecipare al Panorama International Literature Festival rappresenta per i giovani scrittori del laboratorio un'opportunità unica per crescere non solo a livello culturale ma anche sociale. L'incontro con una comunità globale di autori, critici e lettori alimenta uno scambio di idee che va oltre i confini nazionali, arricchendo la loro visione del mondo e consolidando la fiducia nelle proprie capacità creative.

L’ambita candidatura agli Awards del Panorama International Literature Festival 2025 rappresenta la sintesi del percorso intrapreso: un riconoscimento che celebra non solo il talento, ma anche la capacità di unire visione artistica e responsabilità sociale. Questo risultato pone il laboratorio tra le eccellenze culturali, dimostrando che il lavoro collettivo e la dedizione possono portare a raggiungere obiettivi straordinari. Guardando avanti, My Web Writing continuerà a essere una piattaforma in cui le parole prendono vita per costruire una società più inclusiva e consapevole. Il laboratorio si pone come catalizzatore di cambiamento, pronto a esplorare nuove forme di espressione e a coinvolgere un pubblico sempre più vasto. Con ogni nuova generazione di scrittori, My Web Writing non solo arricchisce il panorama letterario, ma contribuisce a formare cittadini più sensibili, creativi e pronti a fare la differenza nel mondo.

L’eredità del laboratorio non è solo culturale, ma anche sociale: un invito costante a guardare oltre i limiti, a immaginare nuovi mondi e a trasformare il potere delle parole in azioni concrete. My Web Writing non è semplicemente un laboratorio di scrittura; è un laboratorio di futuro, in cui ogni storia diventa una pietra miliare verso una società fraterna nella Cultura, consapevole e connessa tra le diverse realtà internazionali.