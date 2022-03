Ogni resort Domina è un paradiso per chi in vacanza vuol far sport e non solo oziare sui lettini in spiaggia. In quest'ambito è appena nata infatti D Sport, una nuova realtà che all'interno del gruppo Domina coordina le tante diverse attività che gli sportivi di ogni livello possono praticare mentre si rilassano in vacanza.



L'elenco, al Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh, sul Mar Rosso è infinito o quasi: Beach Volley, Beach Soccer, Beach Tennis, Atletica, Ginnastica in palestra, Nuoto, Sub, Snorkeling, Golf, o addirittura Orienteering (nel novembre 2021 Domina Coral ha ospitato il Primo Campionato africano di corsa orientamento, ndr): Domina, oltre che di lusso accessibile e felicità nel proprio tempo libero (lo slogan del brand è happiness in your free time), è ormai sinonimo di vacanza attiva, uno stile di vacanza che fa davvero bene alla salute.



Tra tanti sport da praticare, il rischio di perdersi c'è. Per questo, dall'aprile 2022 Domina Coral Bay ospita D Sport Info Point, un nuovo punto informazioni adiacente all'area sportiva in cui è possibile noleggiare attrezzature, conoscere gli istruttori, capire se si ha più voglia di fare un'immersione sulla barriera corallina o regalarsi una lezione di Padel.



C'è infatti una novità molto attesa dagli appassionati di uno sport in crescita assoluta (quattro anni fa in Italia c'erano appena 50 campi da Padel e oggi sono circa 1600, ndr): Domina Coral Bay ospita due nuovi campi Padel World Tour ed una Padel Academy in cui è possibile approcciare nel modo giusto questo divertente sport grazie all'aiuto di istruttori federali FIT Padel.



Grazie alla collaborazione con Bienjugado, un'azienda italiana specializzata in abbigliamento ed attrezzature da Padel, si potrà poi scendere in campo sentendosi a proprio perfettamente agio. I prodotti Bienjugado sono già disponibili anche D Sport, lo shop situato al centro del resort e tutto lo staff D sport vestirà con la nuova linea D Padel Academy.



Nel corso della stagione sono previsti clinic e incontri con giocatori professionisti che si sfidano nei più importanti tornei internazionali di Padel e che potranno quindi insegnare quindi qualche trucco per divertirsi ancora di più. "Sono davvero felice di questa nuova collaborazione", spiega Manuel Dallori, Corporate Director di Domina. "Con Andrea Panegos, AD di Bienjugado, abbiamo subito abbiamo condiviso i valori del Made in Italy, fondamentali per entrambe le nostre aziende".



Non è tutto. Al Domina Coral Bay è appena nata una nuova Beach Arena di ben 2.500 metri quadrati. Illuminata e quindi utilizzabile anche di sera, è dotata di una tribuna coperta da ben 300 posti. Questo grande spazio dedicato allo sport, l'unico del Sud Sinai, ospita ben 8 campi regolamentari di volta in volta dedicati al Beach Tennis, Beach Volley o Beach Soccer. Proprio qui è in programma, dal 19 al 26 giugno 2022 International Beach Soccer, un importante torneo che coinvolgerà tra le altre squadre la Nazionale Egiziana.



Cos'è Domina



Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time. www.domina.it