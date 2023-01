Nella cinquina per la Miglior attrice agli Oscar 2023 l’esclusione più grande è stata quella di Viola Davis (The Woman King) che aveva conquistato la candidature a tutti i riconoscimenti chiave insieme alle due frontrunner di questa categoria: Cate Blanchett (TAR) che ha vinto anche la cosiddetta TRIFECTA e cioè i 3 principali premi della critica americana (LAFCA, NYFCC, NSFC) e Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) che oltre al National Board of Review ha ottenuto numerosi Film Critics Association Awards.

Poi c'è il caso Andrea Riseborough (To Leslie) la cui candidatura frutto di una campagna autofinanziata è ora oggetto di un'indagine dell'Academy, pressata dalle major che investono annualmente moltissimi soldi per la campagna degli Oscar.