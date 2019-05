Formula 1, le libere ci dicono che anche a Monaco la Mercedes è davanti a tutti

Dopo le prime due prove libere di giovedì del Gran Premio di Monaco di Formula 1, la sensazione, per non dire la certezza, è che anche domenica assisteremo ad una gara a due tra Hamilton e Bottas.

I migliori tempi, infatti, sono stati fatti registrare dai due piloti Mercedes, distanziati tra loro neppure di un decimo. Solo terza la Ferrari di Vettel, staccata di 7 decimi, che precede la Red Bull di Gasly e la Toro Rosso di Albon.

Leclerc (Ferrari) non è riuscito a ripetere quanto fatto vedere in mattinata, dove si era piazzato al quarto posto, ottenendo in FP2 solo il decimo tempo, anche se migliorandosi di qualche decimo rispetto al mattino. L'assenza di Verstappen (Red Bull) dai primissimi è dovuta ad un problema tecnico che lo ha costretto ai box per gran parte della sessione. Nonostante abbia potuto effettuare solo pochi giri, il pilota olandese ha comunque ottenuto il sesto tempo.

Se mercoledì era lecito porsi la domanda se Red Bull e Ferrari avrebbero potuto vincere il Gran Premio di Monaco, oggi è evidente che la risposta è no. Non solo. A questo punto bisogna pure chiedersi se sia logico continuare a seguire la Formula 1 in questa stagione, dato che non si vede all'orizzonte nessuna possibilità che si possa assistere ad un'inversione di tendenza che consenta di contrastare la marcia trionfale delle due Mercedes.

Le qualifiche si disputeranno sabato dalle 15 alle 16.