Violenza sulle Donne e Congedi Parentali: Le Dichiarazioni Controverse della Presidente Meloni

In una intervista rilasciata a Donna Moderna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato temi cruciali come la violenza sulle donne e i congedi parentali. Tuttavia, le sue affermazioni, basate su dati discutibili e parzialmente errati, hanno suscitato non poche critiche, riaccendendo il dibattito su questioni centrali per il progresso sociale e culturale del nostro Paese.

Meloni ha riconosciuto l'urgenza di comprendere e combattere il fenomeno della violenza sulle donne, attribuendone gran parte della responsabilità ai migranti irregolari, ignorando le evidenze fornite dai dati ufficiali.

La maggior parte degli episodi di violenza contro le donne in Italia viene perpetrata da cittadini italiani, spesso da partner, familiari o persone molto vicine alle vittime. Ciò sottolinea che il problema non è tanto legato alla nazionalità quanto alla cultura patriarcale e agli squilibri di potere nelle relazioni intime. Anche nel caso di migranti, gli episodi di violenza tendono a seguire dinamiche simili, colpendo prevalentemente mogli, compagne o figlie.



Episodi di violenza da parte di estranei – per esempio aggressioni in strada o in locali pubblici – coinvolgono persone di ogni cittadinanza e condizione sociale, smentendo l'idea che si tratti di un fenomeno esclusivo o prevalente da attribuirne la responsabilità ai soli migranti irregolari.

Meloni ha inoltre evocato una "risposta securitaria" al problema, trascurando di considerare che sono le stesse normative sull'immigrazione già in atto a creare situazioni di esclusione e precarietà. Luoghi come i centri di accoglienza, spesso carenti in termini di standard umanitari, contribuiscono a generare un senso di disvalore che può alimentare comportamenti antisociali. Una riflessione strutturale sarebbe necessaria per prevenire il problema alla radice.



Un altro tema affrontato dalla premier ha riguardato la partecipazione dei padri ai congedi parentali. Meloni ha attribuito la scarsa adesione a una presunta "vergogna" dei padri nel ricorrere a questa opportunità. Anche in questo caso, la realtà è più complessa.

I dati indicano che i padri italiani stanno progressivamente abbracciando un nuovo modello di paternità. L'introduzione del congedo di paternità obbligatorio, seppur limitato a pochi giorni, ha incentivato una maggiore partecipazione maschile. Il problema risiede più nella struttura economica e culturale che nel pudore personale.

Quali sono le vere barriere?

Economiche: L'indennità prevista per il congedo parentale è ancora troppo bassa, rendendo difficile per molte famiglie rinunciare a una parte del reddito, spesso il principale.

è ancora troppo bassa, rendendo difficile per molte famiglie rinunciare a una parte del reddito, spesso il principale. Culturali: Persistono stereotipi di genere che vedono la cura dei figli come una responsabilità femminile, oltre al timore, per i padri, di apparire meno affidabili agli occhi dei datori di lavoro.

Meloni ha poi elogiato l'incremento dell'indennità nei primi tre mesi di congedo genitoriale, ma ha erroneamente parlato di un "ampliamento" del congedo stesso. I mesi disponibili restano dieci, suddivisi in modo rigido: nessuno dei genitori può usufruirne per più di sei.



er incoraggiare una maggiore partecipazione maschile al congedo parentale e ridurre il divario di genere nella cura familiare, sarebbe utile introdurre criteri più equi:

Condizionare i tre mesi con indennità aumentata: Prevedere che nessun genitore possa usufruirne per più di due mesi, promuovendo una condivisione più equilibrata.

Educazione e sensibilizzazione: Come riconosciuto dalla stessa Meloni, è necessario un lavoro culturale per ridefinire la paternità e valorizzare il ruolo dei padri nella cura dei figli.

Le affermazioni di Giorgia Meloni hanno di nuovo svelato l'intento mistificatorio e propagandistico che sta alla base della maggioranza di governo per promuovere politiche esclusivamente ideologiche a sostegno di temi identitari sovranisti che guardano al trapassato remoto invece che al futuro prossimo.