Nelle acque indiane di Visakhapatnam è in corso l’esercitazione militare aeronavale “Milan 2024” alla quale partecipano le marine di cinquanta Paesi, inclusi Stati Uniti, Russia e Iran, a dimostrazione di quanto l'India sia strategicamente rilevante.

All'esercitazione al largo dell'Andhra Pradesh indiano partecipano una ventina di unità tra cui le portaerei INS Vikramaditya e INS Vikrant più una cinquantina di aerei sia caccia multiruolo MiG29K russi o LCA Tejas indiani sia perlustratori marittimi come i Boeing P8I di fabbricazione statunitense.



In particolare, l'attenzione è rivolta verso la prima portaerei costruita in India, la INS Vikrant entrata in servizio nel 2022 con una stazza di 45mila tonnellate che imbarca aerei Rafale-M prodotti dalla francese Dassault Aviation.

Sono presenti anche il cacciatorpediniere statunitense USS Halsey, la fregata australiana HMAS Warramunga, il cacciatorpediniere giapponese Sazanami, la fregata iraniana IRIS Dena, l’incrociatore russo Varyag, il pattugliatore marittimo a lungo raggio francese Atlantique 2.

Grande assente della "Milan 24" è la Cina, cosa del resto attesa dopo il conflitto indocinese del 2021 sull’Himalaya con perdite e prigionieri da ambo le parti.

Negli ultimi anni è notevolmente aumentata la presenza navale di Pechino nell’Oceano Indiano con largo uso di sottomarini e navi spia di base nel porto commerciale cinese di Hambantota nello Sri Lanka.

Nel dettaglio, “Milan 2024” è una esercitazione avanzata di difesa aerea, antisommergibile e antinave a fuoco reale mediante tiri di artiglieria su bersagli aerei e di superficie, manovre e rifornimenti in corso.

Una nota stampa della Bhāratīya Nāu Senā (la Marina militare indiana) afferma che “Milan è una congregazione di marine amiche” della Federazione Indiana, come gli altri partner del Quadrilateral Security Dialogue (QSD o Quad), cioè gli Stati Uniti, il Giappone e l'Australia, oltre alla Russia, alleato storico dell'India.