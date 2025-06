Un viaggio sonoro tra amore e rinascita scritto nell'oasi egiziana di Fayoum



Esce il singolo “Dentro ai tuoi occhi”, firmato dall’autore Raistlin con il feat. di Manuel, disponibile su tutti gli store digitali dal 30 aprile e in promozione radiofonica nazionale dal 20 giugno. Nato durante un viaggio nell’Egitto meno noto, tra i paesaggi sospesi dell’oasi di Fayoum, il brano si muove su coordinate pop contaminate da suggestioni drill e rap, e racconta con profondità il percorso emotivo di guarigione reso possibile dall’amore autentico. Il testo descrive un passato segnato da incomprensioni e relazioni disfunzionali: «Come un monaco di Escher dentro un quadro io vagavo e non ne uscivo». Il protagonista si racconta fragile, svuotato, intrappolato nei giudizi altrui. Ma l’incontro con la persona giusta innesca una trasformazione: «Ora invece me ne frego», canta, consapevole che «guarire spettava solamente a me».



Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/2QyzJ9HoPuYpmGcow3G3Xz?si=038b3c465b204905



Il cuore del brano è nel ritornello: «Ora tu mi riconosci, prima di tutti i miei sbagli». L’altro diventa specchio e rifugio, capace di andare oltre il dolore e le apparenze. La scoperta di un amore empatico, che non pretende di guarire ma semplicemente resta, saldo, senza giudicare.



Guarda il lyric video

https://youtu.be/dTz2K_adBPM?si=9kjAvc_FuUDmquZf



«Nei sogni ti cercavo come si insegue un canto», scrive Raistlin, che racconta come l'amore attuale sia capace di vedere oltre le ferite e gli errori, di comprendere l'essenza della persona «sotto la scorza degli anni».



Il verso finale rivela una connessione ancora più profonda: entrambi hanno combattuto battaglie simili «Noi eravamo in guerra contro il mondo intero», creando un'empatia che va oltre il tempo condiviso insieme. Raistlin è il progetto musicale di Fabio Rebecchi, autore e scrittore di formazione scientifica, da sempre appassionato di letteratura e musica elettronica. L’incontro con il producer SandroEgo e con il giovane talento vocale Manuel ha dato vita a un collettivo affiatato, capace di fondere esperienze e sensibilità diverse in un’unica visione. “Dentro ai tuoi occhi” è un brano che tocca corde profonde e racconta la possibilità di rinascere grazie allo sguardo di chi sa davvero vedere oltre apparenze ed etichette superficiali.