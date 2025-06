LaNobileA feat. Barbara Catera presentano il nuovo singolo "Innamorato" (Etichetta DMB Management), un brano dalle sonorità estive, leggero, ballabile, chiude un progetto artistico che vuole dire, senza mai tralasciare, anzi facendone un punto di forza, le radici, i colori, il mood della nostra terra, che la musica ha l’enorme forza di arrivarci al cuore, denunciare cose importanti, scivolare sulle brutture, lasciare che la nostra parte più intima urli e quella più frivola si prenda poco sul serio. La musica può tutto, senza confini, senza etichette, senza giudizio!

Persi nella virtualità, innamorati di qualcosa che non esiste davvero, disattenti all’autenticità. Ci perdiamo momenti, sentimenti, profumi, sensazioni. Arriva però il momento, e ci credo e ci spero, in cui ci rendiamo conto del privilegio della realtà. Dell’esserci e del vivere nella verità, anche quella meno patinata e scintillante dei riflettori. La vita è fatta di affetti, di sguardi, di carezze e a volte pugni, di emozioni. Sono queste le cose che ci restano addosso, alla fine. Solo quelle vere. La virtualità passa, ci svuota e se ne va!

Videoclip "Innamorato"

Leggerezza, estate e voglia di innamorarsi sono le parole d’ordine ma questo accade solo nella vita reale, quella in cui puoi sentire il profumo della pelle e del dopo sole e puoi sentire il sapore di salsedine sulle labbra. Non è mai troppo tardi per scoprirlo ed innamorarsi non di una bella idea ma della vita.

Biografia

Angela Nobile in arte LaNobileA, cantautrice siciliana classe 86, inizia per gioco a cantare all’età di 24 anni con la vocal coach Barbara Catera, oggi anche collega ed amica. Dopo aver iniziato a lavorare sul campo con la sua band, proponendo musica jazz, swing e pop, ha avuto molte esperienze artistiche importanti: The voice of Italy 2014 su Rai 2, Domenica in 2015 su Rai 1, Festival del cinema italiano RAI1 nel 2019 e nel 2021. Diverse le partecipazioni inoltre su Canale 5 nello show di Maria De Filippi “Tu si que vales” nel 2018 e su Rete 4 ospite della brillante Jo Squillo nel 2017. Ha aperto i concerti di JAX e Fedez nel 2015 e nel 2017 e le date di Mario Biondi nel 2022. Ha pubblicato due album tra il 2020 ed oggi, firmati dalla stessa, dal soprano Lirico Barbara Catera, dal grande autore Lorenzo Vizzini (autore di Mr Rain, Emma, Renato zero, Ornella Vanoni, ecc), dal Talentuoso autore e produttore Rory di Benedetto (autore per Mengoni, Tecla Insolia, ecc), da Mario Incudine cantautore siciliano e dal Big Mario Biondi. Attualmente impegnata con il nome d’arte LaNobileA nella promozione del suo ultimo singolo. Nel febbraio 2024 appena trascorso, presso casa Sanremo, vince il primo posto al Vertical music fest promosso dalla Rai con l’inedito “zagara miele e sale” in feat con il soprano lirico Barbara Catera “e il terzo posto con “Fidati di te”, brano che affronta il tema dei disturbi alimentari. Esce nella urino scorso il singolo “sogni che cadono” in feat con Barbara e Chiara Catera, entrambe laureate al conservatorio in canto lirico ed entrambe vocal coach e nello stesso periodo è’ impegnata nella messa in scena di uno spettacolo teatrale “singolare femminile” in omaggio alle donne che con il loro coraggio e con il loro talento, hanno cambiato le sorti dell’umanità. Nel Maggio 2025 con il brano ed il relativo videoclip “zagara miele e sale” vince il primo posto del MusicVideo Awards nella categoria “migliore canzone”. A Giugno 2025 sempre con lo stesso singolo vince il primo posto come migliore canzone del Madonie Film Festival. Attualmente impegnata con il suo ultimo singolo appena uscito “Innamorato” con featuring di Barbara Catera, soprano lirico. Angela Nobile dice "Anche io come molti, vittima di un commento, di like insufficienti, view inadeguate. Anche io vittima di un’idea. La vita però spesso è più forte e trova il modo di farsi sentire, devi solo essere predisposto ad ascoltarla per riprendertela in mano. La virtualità esiste in fondo, è parte di questa società e di questo secolo ma è e deve essere solo un pezzetto della nostra dimensione. Io ho scelto di essere ed esserci anche se è difficile soprattutto per quello che faccio, spesso i social sembrano indispensabili. Forse lo sono ma bisogna dargli il giusto peso ed il giusto posto".

