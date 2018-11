CENERE: Nuovo album di Mimmo Locasciulli. Da oggi singolo in radio, video on line

Disponibile da oggi venerdì 9 novembre in digital download e sulle principali piattaforme streaming “Cenere” (HOBO/Believe Digital/SELF), il nuovo album di inediti di MIMMO LOCASCIULLI.

Sempre da oggi è in rotazione radiofonica il singolo omonimo, nonché title-track del disco, ed è online il relativo video, che vanta la partecipazione dell’attore Alessandro Haber. Da venerdì 16 novembre l’album sarà disponibile nei negozi tradizionali.







Dopo il lancio, dal 22 novembre, accompagnato sul palco da Büne Huber, Mimmo Locasciulli sarà in concerto in Italia e in Svizzera. Saranno nove, inizialmente, le date del concerto del "musicista-medico-scrittore".

Tra i più grandi cantautori italiani, Mimmo Locasciulli è anche presente in libreria con il nuovo libro “Come una macchina volante” (Castelvecchi edizioni), un racconto biografico che illustra le curiosità sul doppio amore che l’ha guidato nella vita: la musica e la medicina.





