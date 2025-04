Un mix tra rock e rap nato in un periodo di grande incertezza e intriso di storie d'amore e generazione

Esce il 25 aprile su tutti i principali store digitali e in promozione radiofonica nazionale "Supereroi", il nuovo singolo firmato Selekim, alter ego di Mikeless, all’anagrafe Michael Fortunati. Il brano rappresenta un capitolo centrale del nuovo progetto rock-rap-pop che l'artista sta sviluppando.

"Supereroi" nasce in un momento di grande disorientamento collettivo, periodo che ha spinto Fortunati a inventare un nuovo personaggio artistico: Selekim, ovvero Mikeless scritto al contrario. Una maschera digitale con cui affrontare l’imprevedibilità del presente e dare voce al disorientamento della sua generazione di fronte a un evento storico per cui nessuno era preparato.

Sul tappeto sonoro si muove un ibrido di rock ed elettronica, con chitarre incisive, beat moderni e inserti vocali dal sapore rap. Il brano è attraversato da un’urgenza espressiva che si alterna tra denuncia sociale e introspezione sentimentale. Il ritornello rivela infatti una dimensione privata: una storia d’amore vissuta in quel periodo, intensa ma complicata, che aggiunge al testo un ulteriore livello emotivo.

Selekim si presenta come un esperimento sonoro e narrativo, un progetto che ribalta e reinventa l’identità artistica di Mikeless. Michael Fortunati nasce come chitarrista rock-psichedelico, si forma alla Tampa Lirica di Piacenza, e negli anni si è trasformato in cantautore, performer di strada e cantalooper, grazie all’uso della loopstation. Ha alle spalle dischi autoprodotti, premi, collaborazioni trasversali con attori, pittori e scrittori. Tra i progetti recenti, spicca "Galaxy Dust", album strumentale che esplora l’elettronica e l’ambient. Con "Supereroi", Selekim non solo propone un nuovo sound, ma soprattutto un manifesto generazionale che intreccia fragilità, creatività e resilienza. Il brano conferma la versatilità di un artista che ha fatto della metamorfosi il proprio segno distintivo.

