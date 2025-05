Occhi A Cuore, è il nuovo singolo disponibile da venerdì 16 maggio, in radio e in digitale, per Island Records/Universal Music Italia.

Occhi A Cuore è uno dei pezzi più strepitosi dell’intera discografia di Jovanotti, una nuova parte da osservare, scoprire e amare de Il Corpo Umano Vol. 1, l’ultimo album di Lorenzo pubblicato a gennaio, balzato, da subito, in cima alle classifiche e certificato disco d’oro. È un frullato di tutto, un cocktail esoterico, estatico, estivo che fonde un sound liberatorio, con echi new wave on the road, e un testo pieno di nascondigli e trampolini, dove l’emozione forte e profonda si unisce alla leggerezza estrema che divampa nel ritornello. È una canzone che, a ogni battito, sorprende e coinvolge: una sintesi energetica del Jovanotti di oggi e di sempre.

Occhi A Cuore è una canzone con il “doppiofondo” come le auto dei contrabbandieri che passano le frontiere.

Occhi A Cuore, sotto al ritornello emoji/meme, contrabbanda il QUI E ORA caro ai figli dei fiori di ogni epoca, ai cercatori di luce, ai pellegrini del Monte Analogo, ai meditanti danzanti, ai folli di Dio, ai cuori ardenti.

“Un giorno di un’estate fa, durante la mia convalescenza costellata da innumerevoli letture, le più disparate, mi sono imbattuto in una poesia di Lawrence Ferlinghetti intitolata I AM WAITING (sto aspettando)” – racconta Lorenzo – “Folgorato da quei versi, ho sentito di volere ribaltare quel punto di vista e ho pensato a una canzone che dicesse HO SMESSO DI ASPETTARE e che, però, avesse, comunque, dentro una certa aria da pezzo “on the road”, quei pezzi da ascoltare con il finestrino abbassato e il volume a palla che si fonde con il vento che c’è là fuori e l’aria di mare che si avvicina. Ecco, dentro a questa canzone, c’è tutta questa roba frullata e shakerata e, poi, sparata dalle casse di uno stabilimento balneare, da qualche parte del pianeta. A un certo punto dell’eternità. vivo adesso, l’ho promesso”.

Occhi A Cuore nasce, in studio, con Dardust, dalla scintilla di un riff di chitarra anni ‘90. In un paio di sessioni, è nata la canzone “che, per ultima cosa, ha trovato il suo ritornello “occhi a cuore / come ragazzini al mare”, come una regressione talmente infantile da ribaltare il resto del testo, dandogli una spinta pop che mi ha entusiasmato” – rivela Lorenzo. Occhi A Cuore è una di quelle canzoni che ti catturano a ogni nota, una sintesi vibrante dell'essenza di Lorenzo, ieri come oggi: Indefinibile. Irresistibile.

Ad accompagnare il nuovo singolo di Jova, il visionario videoclip disponibile, dalle ore 14.00, di oggi, nato di nuovo dalla collaborazione con il team YouNuts. Girato interamente all’Unipol Forum di Milano, durante un giorno off, tra le ultime date milanesi di PalaJova, il videoclip di Occhi A Cuore è una vera e propria festa per gli occhi, un’immersione visiva nell’immaginario di Lorenzo. Nel video, la partecipazione di Teresa Cherubini (apparsa una sola volta, nel 2015, nel video di E non hai visto ancora niente girato a NY) in azione con le mitiche clic clac, le “clackers”, nella loro accezione internazionale che, furono, per un breve, ma intenso periodo, un vero e proprio fenomeno di massa.

Intanto, l’avventura, da tutto-tutto-esaurito dei PalaJova, è arrivata agli unici 6 appuntamenti outdoor all’arena di Verona. Il tour si concluderà a Bologna il 30 e 31 maggio, con le due imperdibili Feste di Fine Tour. Ogni sera, Lorenzo porta in scena la primavera, il pubblico balla, canta e per due ore e mezza viaggia in una multi-dimensione dei sensi, con la miglior band che sentirete in giro, piena di talento e guidata da un “capobanda” felice di riabbracciare la sua gente e di far ballare tutti. La scaletta è un’esplosione di decibel e ritmo che fanno vibrare il palcoscenico, sin dal primo pezzo, lasciando il pubblico senza respiro, dall’inizio alla fine!